La opinión del brumoso: La deuda del Cartaginés

El pasado torneo con el gol de Jeikel Venegas ante Sporting nos volvimos a meter en competencias internacionales por segundo año consecutivo, ya que el año pasado jugamos la Liga Concacaf donde la verdad nos fue pésimo, perdimos en octavos de final contra el Real España de Honduras, ya que en San Pedro Sula perdimos 2-0 y en casa aunque hubiéramos jugado tres días la bola nunca quiso entrar, al final caímos 2-0 para un global aplastante de 4-0 a favor de los catrachos.

Cartaginés tiene un buen cuadro para competir. (Rafael Pacheco Granados)

Este año jugaremos un nuevo torneo llamado Copa Centroamericana, como su nombre lo dice solamente con rivales del istmo, a diferencia del pasado torneo se juega una fase de grupos de 5 equipos grupo, cada club viaja dos veces de visita y recibe dos partidos de local. El grupo del Cartaginés está conformado por Saprissa (CRC), Cobán Imperial (GUA), Universitarios (PAN) y Jocoro FC (SAL). Clasifican dos por grupo a cuartos de final.

La deuda del Cartaginés es demostrar que puede competir a nivel internacional, nos tocó un grupo muy accesible comparado a otros, donde hasta por un tema de viajes fuimos favorecidos, porque por ejemplo tener que viajar a Honduras es un viaje de al menos 10 horas por las escalas, incluso a Nicaragua sucede algo parecido, esta vez nos toca viajar a Ciudad de Guatemala hay vuelos directos de hora y media, y enfrentaremos al Saprissa en suelo nacional.

Otro detalle, pero no menos importante es que probablemente el Cobán Imperial no pueda utilizar su estadio, el José Ángel Rossi, por lo que no habría que hacer un viaje de más de cuatro horas cada trayecto desde Ciudad de Guatemala hasta Cobán.

Mientras tanto, los dos equipos en el papel más débiles (aclaro esto porque desconozco mucho de ambos clubes), el Jocoro salvadoreño y los canaleros del Universitario, tendrán que venir al Fello Meza, donde incluso el último año ningún equipo nos ha podido ganar.

Obviamente, me gustaría ver a mi equipo levantar un trofeo más, pero los objetivos mínimos que debería de plantearse el club es primero clasificar a cuartos de final, y al menos conseguir un cupo en la Liga de Campeones, donde clasifican 6 de los 8 equipos que juegan cuartos de final.

Creo que para poder llamarnos candidatos al título nos faltan aún al menos dos refuerzos más, en la media cancha y en la parte defensiva.

