La opinión del florense: Arrancó la Sotoneta

Los que se quieran subir a la Sotoneta tienen tiempo todavía de hacerlo, pues queda torneo por recorrer, pero los cupos para confiar en Jafet Soto y el Herediano se están llenando.

El equipo Herediano atraviesa el mejor momento del torneo, tiene cinco partidos seguidos ganados, juega bien y su goleador despertó.

No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, pues desde que Jafet asumió al equipo rojiamarillo, ningún equipo tiene mejor rendimiento que el club que Nació Grande en Costa Rica.

Soto y sus muchachos tienen 15 puntos, 15 goles anotados y solo cuatro encajados. Suma 25 puntos en la tabla, tiene a solo dos puntos a Alajuelense, que parecía inalcanzable, y están a cinco del verdadero líder: Saprissa.

Solo Saprissa está aguantando el ritmo del Herediano, pues en las últimas seis fechas tiene los mismos 15 puntos, pero marcó 17 goles y recibió nueve.

La Liga ha venido a menos, pues de 18 puntos solo se llevó 10, perdió el primer lugar, quedó eliminado de la Concacaf, en fin, Andrés Carevic.

Creo que la virtud de Jafet Soto es el conocimiento que tiene sobre sus jugadores y como les saca provecho. Inclusive, a algunos como Anthony Contreras lo revivió y parece que hizo entender a Fernán Faerrón que para jugar fútbol también hay que usar la cabeza (no para cabecear).

Herediano va encaminado a mantener su racha como el único equipo que siempre clasifica, pero aún tiene tiempo de aspirar una mejor posición que el tercer lugar.

Herediano desaprovechó una gran oportunidad de ganar su título 30 hace unos meses, por lo que tiene la obligación de buscar el campeonato.

Me gusta el fútbol que desarrolla el Herediano siempre con Jafet, pero hay que preguntarle a los jugadores porque solo con Soto en el banquillo juegan así.

Último aviso, la Sotoneta está aceptando a sus últimos participantes. No digan que no se los dije, no esperen a que sea muy tarde.

Anulo mufa

