La opinión del florense: La verdad incómoda que muchos no dicen sobre el arbitraje

David Gómez y sus compañeros fueron muy señalados tras el arbitraje del partido entre Herediano y Guanacasteca. (Alber Marín)

Muchos solo hablan de favorecimientos a Herediano ante la ADG, pero en nuestro torneo los árbitros se equivocan MUCHO y para todo lado.

El gol de Guanacasteca viene precedido de una mano ENORME de Greivin Méndez y pocos dijeron algo, el gol de Gerson Torres era lícito, pero casi nadie lo dijo.

Peeeeeeeero, el mismo árbitro repuso “285 minutos”, y en ese tiempo se pitó un penal más que dudoso para el Team y todos, en todo lado, hablaron.

Muy flojos los árbitros, la cabeza arbitral, Horacio Elizondo, según dijo Yosimar Arias, pasa fuera de Costa Rica y su aporte es poco. Esa denuncia debió decirla antes, creo.

El problema no es exclusivo del señor Elizondo, él viene a un sistema que ya está mal, que lleva rato de estarlo.

Aclaro, los árbitros son buenas personas, ejecutan una labor que aman, pero no están bien preparados, no les dan herramientas, no les ayudan (ayudan al fútbol) para ser profesionales. Y si no los preparan es lógico que se equivoquen y al final es a ellos a los que todos les tiran.

Hay mucho por hacer en el arbitraje y los árbitros necesitan ayuda, “diademas” de adorno, ¿capacitaciones? ¿Estructura? ¿Planificación? Si eso existe, no está dando resultados. Por eso todos los equipos lloran.

¿Queremos fútbol de mejor nivel? Para eso hay que exigir, y dentro de esas exigencias debe estar la preparación de todos, dirigentes, futbolistas, árbitros, periodistas, etc.

Hoy tiran (tiramos) fuerte a un gremio que siempre ha sido señalado, pero creo que no se le da la ayuda necesaria para mejorar y así las cosas seguirán igual.

Cambian directrices, aplicaciones del reglamento, pero los errores siguen, no se vale tener simplemente modificaciones superficiales.

La idea es minimizar ese tipo de errores en los encargados de impartir justicia, y reitero, para eso necesitan preparación, capacitación, ligas menores. Todos brincan cuando los perjudican, evitan responder cuando los favorecen, pero ¡TODOS! Deben intentar ayudar a mejorar el arbitraje, es para ayudarle al fútbol, a nuestro campeonato, incluso al espectáculo.

Fabián Zumbado Vega.

Cédula 4.

YouTube :https://www.youtube.com/@Fabian-Zumbado

TIK TOK : @fzumbado