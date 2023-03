La opinión del manudo: Los cambios de Carevic que generan dudas y controversias

Los cambios de Andrés Carevic debilitan más al equipo que lo que lo fortalecen. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Hay maneras de que te empaten un resultado de 0-2, pero cuando le das ventajas al rival para que esto suceda es una de las peores maneras posibles de dejar ir puntos importantes en la lucha por el liderato conta el archirrival.

No sé qué tipo de políticas hay en La Liga para que siempre haya cambios durante el juego que más bien debilitan al equipo y esto es aprovechado por los rivales, ¿ejemplos recientes?

En Los Ángeles: Entraron Yael López y Góndola, gracias a una intervención de ambos llegó el gol de Carlos Vela, que liquidó una posible remontada del resultado, en ese momento Alajuelense estaba a un gol de empatar la serie. Por cierto, que triste ver a Góndola regalar el balón y luego reclamarle a su compañero que estaba 30 metros atrás, un ridículo lo del panameño En San Carlos: Sacar a Suhander Zúñiga que hacía un partido correcto, meter a Ian Lawrence y para mala suerte de Ian… Se encuentra en un nivel bajísimo, algo que honestamente yo lamento mucho, ya que siempre le he tenido fe, pero ya es recurrente este nivel y esto no es bueno ni para LDA, menos para él… Samir Félix lo hizo ver como un novato y por su banda llegó el descuento de San Carlos en una jugada que pudo hacer mucho más.

El mal momento de hacer estos cambios , no sé si pensando en que todos jueguen o darles descanso a los titulares, no lo sé pero me está pareciendo un error del cuerpo técnico en realizar estas variantes innecesarias y más contra rivales que te están presionando.

Ahora estos cambios son los que generan dudas en la afición, crean controversia y un ambiente pesado alrededor del equipo rojinegro, de Carevic y su cuerpo técnico.

Vendrá Guanacasteca al Morera y no será un partido fácil, por la posición del equipo guanacasteco que urge de puntos, pero en este caso, Alajuelense le urge un triunfo y debe ser contundente.

¡Viva La Liga hoy y siempre!

