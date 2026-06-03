La selección de Argentina de 2022 recuerda “la peor charla técnica del mundo”

Jugadores de la selección de Argentina, campeona del mundo en 2022, recordaron, en una miniserie documental, los momentos previos a la final ante Francia, cuando el DT Lionel Scaloni no podía contener el llanto por la emoción: “Fue la peor charla técnica del mundo”, rememoró entre risas uno de sus asistentes.

“Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando”, recuerda el arquero Emiliano “Dibu” Martínez ante la cámara.

Lionel Scaloni no pudo contener la emoción antes de la final de Argentina ante Francia. (JEWEL SAMAD/AFP)

El técnico les decía que atacaran por la izquierda. La charla duró solo “dos minutos y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, y cuando quería hablar, peor”.

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La anécdota es uno de los momentos de mayor repercusión de la miniserie documental “El método Scaloni”, lanzada la semana pasada y que cuenta en tres episodios cómo el liderazgo de Scaloni inspiró a la selección para ganar en Catar en 2022.

Con una camisa del Inter Miami, el astro Lionel Messi recordó entre risas el episodio y dijo que Scaloni, que no podía hablar por el llanto, le dio la palabra a Pablo Aimar, exjugador de la selección y uno de los asistentes del DT.

Pero Aimar también lloraba y decía “yo tampoco, yo tampoco puedo. No sé si alguno terminó diciendo algo”, contó la Pulga.

Walter Samuel, otro de los integrantes del equipo de Scaloni, recordó la tensión y lágrimas que precedieron aquel histórico triunfo por penales que le dio a Argentina su tercer trofeo.

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“No podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo”, contó Samuel, riendo.

Messi participa en el documental del entrenador argentino. (JUAN MABROMATA/AFP)

Para el mediocampista Rodrigo De Paul, la reunión previa al partido cumplió su cometido a pesar de que ninguno de los técnicos pudo pronunciarse, desbordados por la emoción.

“Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”, dijo el compañero de Messi en el Inter Miami.

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“Sabe qué tecla tocar en cada uno de nosotros. Hacer mejor a la persona para hacer mejor al jugador, ese es el método”, añadió.