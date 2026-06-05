La Selección ya conoce el camino que deberá recorrer en la Liga de Naciones... y no será nada fácil

La Selección Nacional volverá a las competencias oficiales en setiembre, con la Liga de Naciones de Concacaf.

Según dio a conocer Concacaf, el torneo se disputará en tres ligas, con los equipos distribuidos según los resultados de la edición anterior y el sistema de ascenso y descenso de la competencia.

Costa Rica se ubicará en la Liga A, que jugará la fase de grupos y los cuartos de final. Contará con 16 selecciones nacionales e incluirá fase de grupos y cuartos de final.

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Las 12 selecciones peor clasificadas de la Liga A, según el ranking de Concacaf, competirán en la fase de grupos con formato suizo, divididas en dos grupos de seis equipos cada uno.

La Selección de Costa Rica se localiza en la Liga A de la Liga de Naciones. Foto: AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Cada selección disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante. Tras la fase de grupos, que se jugará durante la ventana internacional de la FIFA de setiembre-octubre, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, que obtendrán un pase directo.

Los cuartos de final se disputarán en series de ida y vuelta en noviembre de 2026, y los ganadores en el marcador global avanzarán a las finales de la Liga de Naciones Concacaf, a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Las selecciones

En la Liga A se ubican Canadá, Costa Rica, Curazao (ascendió), El Salvador (ascendió), Estados Unidos, Guatemala, Haití (ascendió), Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (ascendió), Surinam y Trinidad y Tobago.

El sorteo de la Liga de Naciones será el 23 de julio. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

En la Liga B Barbados (ascendió), Belice (ascendió), Bermudas, Bonaire, Cuba (descendió), Dominica, Granada, Guadalupe (descendió), Guayana Francesa (descendió), Guyana (descendió), Islas Caimán (ascendió), Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves (ascendió), Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Sint Maarten.

En la Liga C se localizan Anguila, Antigua y Barbuda (descendió), Aruba (descendió), Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Montserrat (descendió) y San Martín (descendió).

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La Liga A, en donde se ubica la Sele jugará la fase de grupos del 21 de setiembre al 6 de octubre, los cuartos de final del 9 al 17 de noviembre. Las finales (semifinales, partido por el tercer lugar y final) se jugarán 25-28 de marzo de 2027.

El sorteo de la fase de grupos será el 23 de julio y este certamen servirá como clasificatoria para la Copa Oro 2027.