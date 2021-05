“En Arequipa compartí habitación con Suhander Zúñiga y en la habitación del lado estaban Joel y Rándall. En la noche (del lunes), después de la cena, abrí el armario y vi que estaba esa bata de baño, me la puse y me fui a la habitación de ellos a vacilar. Cuando me vieron así vestido, estaban muertos de risa”, relató Marín, de 21 años.