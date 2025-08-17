¿Le quitaron un penal a Puntarenas en partido de este sábado contra Alajuelense?

Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelensequedaron 0-0 (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El duelo entre Puntarenas FC y la Liga Deportiva Alajuelense este sábado estuvo marcado por forcejeos, reclamos, y decisiones arbitrales que generaron polémica entre los aficionados y comentaristas que debatían cada acción sobre el terreno de juego.

Una de las jugadas más polémicas de la mejenga se dio entre Alexis Gamboa y Raheem Cole, cuando el delantero del puerto quedaba solo ante el portero Washington Ortega.

Ante esto, varios usuarios hicieron su comentario: “Penal aquí y en la China”, “A Kendall hasta roja le hubieran sacado”, “Penal, qué descaro”, “No era penal porque perjudicaban a la Liga”.

Este medio habló con el analista Orlando Portocarrero, quien estudió la jugada y nos dijo si era penal o no.

“En esa jugada había una falta para posible penal, pero ya viendo minuciosamente esa acción, es un simple forcejeo, una disputa, lo que la FIFA llama en inglés el famoso challenge. Me parece que esa acción no da para penal. El jugador nunca hace un movimiento para golpear, agredir o desplazar; simplemente es un forcejeo. El fútbol es de contacto”, dijo Portocarrero.

Juego entre Puntarenas FC vs Alajuelense / foto prensa LDA (prensa LDA/Prensa)

El analista señaló que el encuentro disputado en el estadio Ernesto Rohrmoser, bajo la dirección de Pablo Camacho, fue bien llevado por el árbitro.

Destacó que Camacho, aunque aún joven y relativamente nuevo en el arbitraje, posee gran capacidad, talento y múltiples cualidades para controlar un partido, y a mediano plazo podría consolidarse como uno de los referentes del arbitraje nacional.

“Me parece que ayer no fue la excepción, porque tuvo en todo momento entendimiento del fútbol, lo que nosotros llamamos lectura del partido. Aunado a eso, tuvo una muy buena coordinación con sus árbitros asistentes, muy buenos desplazamientos, buena condición física y siempre estuvo en la acción donde el partido así lo requería. Hubo situaciones de juego donde reclamaban posibles penales, pero no”, agregó.

Explicó que durante el partido se presentaron algunas situaciones que, a su juicio, podrían haber ameritado amonestaciones por faltas tácticas, una para la Liga Deportiva Alajuelense y otra para Puntarenas FC.

Señaló que en esos casos los jugadores no buscaban tocar el balón, sino simplemente desplazar al rival mediante empujones o cargas. Aunque estas acciones podrían haber merecido tarjeta amarilla.

“Pablo Camacho aplicó correctamente la regla, llamando la atención de los jugadores sin amonestarlos, administrando la situación de manera adecuada, Lo administró de buena forma, lo cual me parece válido, pero sí, a mi criterio, debió haber amonestado a un jugador de cada equipo porque realizaron una falta táctica merecedora de sanción por temeridad”, detalló.

¿Era penal para Puntarenas? 👀 El contacto entre Alexis Gamboa y Raheem Cole Publicado por Tigo Sports Costa Rica en Sábado, 16 de agosto de 2025

LEA MÁS: Celso Borges sacó un argumento que en Alajuelense suena a disco rayado

LEA MÁS: Nuevo equipo de primera despide a entrenador y suena un extécnico de la Sele para sustituirlo

El partido entre Alajuelense y Puntarenas finalizó con un empate sin goles. Este jueves, Alajuelense se enfrentará a Alianza en la Copa Centroamericana de la Concacaf.