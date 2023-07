Legado del apellido Jara en el fútbol nacional evoluciona con tintes liberianos

El jugador tiene toda la fe de poder hacer un gran torneo. Foto: Prensa Liberia.

El campeonato de Apertura 2023 arranca este martes y para iniciar de buena manera le traemos la historia de un apellido que regresa a la primera división.

Se trata del Jara, que a partir de esta temporada empezará a escucharse con fuerza gracias al hijo de Geovanny y sobrino de Claudio, dos grandes exjugadores que incluso representaron a Costa Rica en el Mundial de Italia 90.

Se trata de Andrés Jara, de 25 años, quien desde hace tres años defiende la chema de Liberia, juega como lateral derecho y fue parte del equipo que ascendió de la Liga de Ascenso a la máxima categoría.

Él nos contó cómo ha sido su experiencia en el club y cómo la gente lo relaciona con su apellido.

“En realidad mucha gente lo recuerda, muchos no me llaman por Andrés, me dicen Jara, a veces con el apellido algunos lo reconocen porque dicen que me parezco, otros me preguntan si soy familia de Geovanny o Claudio y les digo que sí.

“Es una sombra el seguir el paso de ellos, más que todo de mi papá y en la primera la gente nos va a comparar, pero le dije a mi familia que eso lo espero y quiero hacer mi propia carrera”, comentó Andrés.

Para él, el apellido sí pesa por la gran historia que crearon su padre y tío, pero en vez de sentirse presionado, está emocionado y con la motivación al tope para extender su legado.

Su papá Geovanny pasa muy atento a su desempeño en el club, hasta ha ido a la Ciudad Blanca para verlo desde la gradería y ojo las cosas que se hablan cuando de fútbol se trata.

“Simplemente él me dice que haga mi trabajo y que el tiempo se encargará de hacer mi carrera, la gente empezará a vernos diferentes a mí y a él. De hecho él se compara conmigo, dice que él tenía mucho coraje en la cancha y corría mucho, pero yo tengo cosas que él no tenía como la técnica y la disputa del balón en el mano a mano”, enfatizó el jugador.

Andrés confesó que su familia está muy atenta a la breteada que se pega y es muy probable que sus papás vean la mejenga desde el estadio, lo cual sería una motivación extra.

Inicio rudo

Pero para llegar hasta acá, tres años atrás tuvo que tomar una crucial decisión y el amor al fútbol lo motivó para mandarse al agua.

“La verdad lo tomé con mucha emoción, a pesar de que las condiciones no eran tan buenas porque apenas estaba empezando, sabía que iba a tener el salario al día, pero para ese entonces era muy poco. A mí el que me llamó fue Cristian Oviedo, me dijo que él tenia un proyecto en Liberia y sin pensarlo le dije que sí, sin ni siquiera saber cuánto ganaría.

“Cuando después me cuentan del salario les volví a decir que sí, luego le comenté a mi familia y ellos dijeron que no me iba a alcanzar para la comida, pero el club nos daba una casa club y les dije que me iba porque lo hice por el fútbol”, relató el defensor liberiano.

Ahora le agradece mucho a su actual técnico, que lo ha ayudado a mejorar su estilo de juego y espera recoger esos frutos en los próximos partidos.

“Desde la llegada de Minor Díaz todo ha sido un poco diferente, futbolísticamente hablando, ya que él por su forma de ser ha hecho que varios jugadores hayamos crecido, por eso le agradezco demasiado y por su exigencia me ha hecho un mejor jugador. Este año que quedamos campeones (de la segunda división) ha sido uno de los mejores de mi vida”, resumió Jara.

Lo que pocos saben es que Andrés debutó con el Team, con el rival que se las verá este martes, pero una situación le hizo cambiar todo.

“La verdad estoy con mucha emoción, contento porque volver a la primera división después de muchos años tras debutar con Herediano en el 2017 contra Pérez Zeledón, pero al año siguiente tuve un accidente, me tuve que ir y años después llegué libre a Liberia”.

Ese accidente fue en motocicleta y producto de eso se quebró la tibia y el peroné, lo cual dejó el fútbol por 10 meses aproximadamente, desde ese entonces le anda de lejos a las bichas.

Ahora con este nuevo desafío, buscará ser protagonista en los partidos cruciales, como el de este martes ante los florenses.

“Es un nuevo reto, es una gran oportunidad para darme a conocer y explotar todo mi potencial”, finalizó.

Se viene lo bonito

Para que esté en todas con el arranque del campeonato, estos son los horarios de los juegos de este martes, empezando a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano de la capital guanacasteca, cuando Liberia se enfrente al Herediano y 15 minutos después, pero en el valle de El General, Pérez Zeledón se las verá contra Puntarenas FC.

La jornada seguirá el miércoles con Santos - Alajuelense a las 7 p.m. y a las 8 p.m. Saprissa contra Sporting.

El jueves concluye la primera fecha con San Carlos - Grecia a las 7:30 p.m. y media hora después Cartaginés - Guanacasteca.