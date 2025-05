Kevin Chamorro volvió a Costa Rica y reveló qué pasará con su futuro en Saprissa

Kevin Chamorro quiere ver si puede continuar en Portugal. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

Kevin Chamorro regresó a Costa Rica este martes luego de su paso por el Estoril de la primera división de Portugal, torneo en el que jugó a préstamo por un año y ahora se plantea qué viene para él.

El arquero es ficha del Saprissa, club con el que deberá sentarse para definir su futuro, según confesó al periodista Estefan Monge y al canal Tigo Sports, quienes lo esperaron en su salida del aeropuerto Juan Santamaría y habló sobre su experiencia internacional.

“Creo que aprovechamos de la mejor manera lo que pudimos hacer allá, los partidos que pude jugar los traté con la responsabilidad que era, gracias a Dios en los que estuve me fue bien y di lo mejor de mí”

“Es complicado que un jugador salga al fútbol europeo saliendo del fútbol de acá, más un portero, pero bueno, me voy con un buen sabor, la mentalidad que he tenido siempre a cada equipo que he llegado. Siempre ha sido fuerte, soy de las personas que cuando me dan la oportunidad, trato de hacerlo de la mejor manera, mi carta de presentación era entrenar bien, como un animal, soy un jugador de trabajo, en eso muy agradecido con el equipo que me recibió muy bien”, dijo.

LEA MÁS: Kevin Chamorro no se guardó nada sobre Keylor Navas ni de su posible regreso a la Selección Nacional

Chamorro tuvo poca opción en Portugal, jugó solo seis partidos en toda la temporada.

Tras su primera experiencia internacional, la intención del meta es clara, quiere seguir en Europa por lo que su representante se mueve ya sea para renovar el préstamo o buscarle un nuevo equipo.

“Hablaba con mi representante que a como puedo llegar allá y puedo toparme la opción de jugar o no, no sabemos qué va a pasar. El último partido en el que cerramos temporada me fue muy bien, quedó esa buena sensación en el club, pero mi representante dijo que tenemos que buscar un lugar en el cual jugar, pelear bien, lo que necesito es jugar, vamos a ver las opciones que hay y tomar la mejor decisión”, comentó.

LEA MÁS: Kevin Chamorro cuenta por qué no comparte con Brandon Aguilera y Patrick Sequeira en Portugal

Kevin es franco que en Portugal se siente muy bien, por eso se quiere quedar allá.

“Tengo posibilidades de cambiar de equipo, pero como dice mi representante, me gusta el fútbol portugués, ya estoy adaptado, al idioma estoy adaptado, mi hijo también en la escuela, sabemos cómo se maneja todo. A mí me gustó mucho”

“Esto no es solo decisión mía, también es de Saprissa, todo este año hablé con ellos, también están contentos con lo hecho, no es lo mismo no jugar a tener seis partidos.

LEA MÁS: Pareja de Kevin Chamorro reconoció una dura verdad sobre su cambio de vida en Portugal

“Estoy tranquilo, vine a vacacionar y ver qué haremos. La mentalidad es jugar”, añadió.