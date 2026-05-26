Keylor Navas apareció tras el duro golpe de perder final de la Liga MX con Pumas ante Cruz Azul

Keylor Navas perdió su primera final en México con Pumas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Keylor Navas apareció este martes en sus redes sociales para enviar un mensaje luego de perder la final de la Liga MX con el Pumas de la UNAM ante Cruz Azul.

El arquero costarricense agradeció a los aficionados luego de una temporada en la que fueron líderes de la primera fase y llegaron a cerrar la final en casa.

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“Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Solo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. GOYA!”, destacó.

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El tico fue una de las grandes figuras del torneo

Para el tico, fue una gran temporada en lo personal, fue de lejos el mejor arquero del torneo y gran figura en la final, pese a que no pudieron alzar el cetro.

Navas buscará ahora la revancha la próxima temporada, tras renovar en marzo su contrato por un año más.

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