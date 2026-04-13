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El inesperado enojo de Keylor Navas que terminó en un broncón ante un exherediano

Keylor Navas se molestó mucho por una acción en el fútbol mexicano por la que hasta la árbitro lo tuvo que poner en cintura

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Por Sergio Alvarado
Keylor Navas hace un reclamo en el juego entre Pumas y Chivas.
Keylor Navas se molestó mucho en una acción en la que le cometieron una falta. (Pumas/Pumas)

Keylor Navas celebró otra victoria con los Pumas en la Liga MX. En esta ocasión, los universitarios triunfaron en casa 3-1 ante el Mazatlán, en un juego en el que el tico dio de qué hablar no solo por sus atajadas, sino por el gran enojo que protagonizó.

Durante el segundo tiempo, al minuto 56, el tico encaró a un rival al que incluso le dio un empujón. Se le fue encima sumamente molesto, como pocas veces se le ha visto desde que llegó a tierra azteca, por una acción que lo sacó completamente de sus casillas.

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El Halcón salió por un balón y estalló en furia cuando Brian Rubio, exjugador del Herediano, lo midió y le metió el brazo para golpearlo. El impacto provocó que el tico cayera sin poder dejarse la pecosa, lo que obligó al árbitro a pitar la falta de inmediato.

Ante la jugada, el generaleño se levantó furioso, enjachó a Rubio e incluso le dio un empujón con el pecho al exflorense. Navas le dijo de todo al atacante, al punto que se armó una fuerte gresca en la que los empujones iban y venían entre jugadores de ambos equipos.

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Los jugadores de Mazatlán llegaron reclamarle a Keylor, mientras que sus compañeros de Pumas lo defendieron, al tiempo que este seguía discutiendo con otros rivales.

El asunto acabó cuando la árbitro Katia García llegó a frenar el pleito, se llevó al Rubio y a Navas, les dio un regaño, les pidió que dejaran de pelear y le tiró una amarilla a cada uno.

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En la transmisión de TUDN incluso se cuestionaron si el golpe con el pecho que dio el costarricense era de roja, lo cual según Fernando Guerrero, analista arbital de la cadena explicó que no, que con la amonestación era suficiente.

Lo ocurrido llamó mucho la atención, tanto en el canal como en redes sociales indicaron que no habían visto al arquero tan enojado desde que llegó a México.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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