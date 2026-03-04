Leonardo Vargas duda de llevar al Cartaginés femenino a la máxima categoría: “Lo que pasa ahí no me gusta”

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, fue muy crítico con los directivos nacionales y usó el fútbol femenino como ejemplo en los micrófonos de 120 Minutos de Radio Monumental.

El jerarca brumoso lanzó estas críticas tras ser consultado sobre la labor de los dirigentes del fútbol nacional; aseguró que existe un exceso de comodidad en muchos directivos y señaló al fútbol femenino como un claro ejemplo.

“Hay cosas por cambiar, pero hay gente que está cómoda porque quedan campeones, luego en dos años, tres años, y ahí se mantienen y así están cómodos. Es que yo me pongo a decir cosas, pero vean, el fútbol femenino es un ejemplo claro de lo que pasa en el fútbol nacional; están cómodos, lo ven bien”, dijo.

Leonardo Vargas muy crítico con el fútbol femenino (Rafael Pacheco Granados)

“Vean a Cartago: ganó el torneo el semestre pasado, puede volver a quedar campeón, aunque yo tengo muchas dudas de que, si somos campeones, Cartaginés vaya a la Primera División. No hay nada que me motive a mí a exponer a mi equipo a ir a la Máxima Categoría nacional en femenino porque analizo lo que pasa ahí y no me gusta; entonces, no voy a ir donde sé que no nos va a ir bien”, acotó Vargas.

El presidente de los brumosos fue enfático en que el fútbol femenino no crece de ninguna manera.

“Las estructuras que están alrededor de eso no lo permiten; lo que está contemplado o hecho está para una sola cosa y están bien con eso, y ustedes no critican, lo ven bien, y el fútbol femenino no crece. Crecer es competir, que se vean buenos partidos y que haya posibilidades para varios equipos de ser campeones; entonces, eso no está funcionando para el crecimiento, hay que cambiarlo”.

Alajuelense es el actual campeón femenino (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Está muy bien lo que hace un equipo, eso lo aplaudo, pero hay que ver la forma de que otros equipos puedan hacer eso”, sentenció.

Alajuelense es el actual campeón del fútbol femenino, acumulando nueve cetros de manera consecutiva.