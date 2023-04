Leyenda del fútbol inglés dice que el mundo necesita más países como Costa Rica

La leyenda del fútbol inglés, Gary Lineker comentó en su cuenta de Twitter un comentario realizado por Benjamin Goldsmith, un famoso financiero y ecologista inglés, sobre la labor que realiza Costa Rica con el ambiente y el exdelantero dejó muy en alto a Tiquicia.

Gary Linerker (Tomada de Twitter)

Lineker comentó: We need more countries like Costa Rica (Nosotros necesitamos más países como Costa Rica) con dos emoticones de manos aplaudiendo.

Lineker hizo ese comentario basado en un texto que publicó Goldsmith sobre nuestro país.

Esta fue la imagen que impresionó a Gary Lineker. Twitter

“Después de décadas de deforestación, sufriendo cada vez más inundaciones repentinas, sequías, erosión y deslizamientos de tierra, Costa Rica tomó la decisión en la década de 1980 de cambiar el rumbo. Desde entonces, en una generación, la cubierta forestal se ha duplicado, de una cuarta parte del país a la mitad. ¿Cómo hizo esto Costa Rica? El gobierno ofreció un subsidio a cualquier terrateniente que quisiera establecer una nueva cubierta de árboles en su tierra. En las áreas productivas agrícolas, nada cambió mucho. Era simplemente más lucrativo cultivar alimentos que permitir que el bosque recuperara la tierra. Pero en áreas agrícolas marginales, los agricultores cambiaron su ganado por árboles y crearon una nueva forma de vida que gira en torno a la madera y otros productos forestales, la horticultura a pequeña escala, el turismo de naturaleza, etc.”, fue parte del comentario de Goldsmith que compartió con una imagen que confirma su comentario.

