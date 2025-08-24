Liberia no suelta la cima y se dio un festín ante un Puntarenas FC que no carbura

El Municipal Liberia se dio un festín de goles ante el Puntarenas FC. Prensa Liberia. (Prensa Liberia./Prensa Liberia.)

El Municipal Liberia no suelta la cima y este sábado esperó a que se calmaran las inclemencias del tiempo y cuando al fin pudo jugar, se dio un festín ante el Puntarenas FC.

Los pamperos llegaron al Lito Pérez, a una Olla Mágica que estuvo vacía, y cuya ausencia de los aficionados naranjas se notó a lo largo del juego. Recordemos que, por instrucciones del Ministerio de Salud, el estadio chuchequero no puede recibir aficionados, hasta que se hagan una serie de mejoras.

LEA MÁS: Fernando Lesme dio a entender que su sueño de jugar en Alajuelense terminó en pesadilla

Liberia derrotó a los porteños por marcador 3-0, con goles de José Joaquín Huertas, Fernando Lesme y del chamaco Paul González, quien tuvo su primera convocatoria con el equipo pampero y se estrenó con gol.

La mejenga, programada para las 5 p.m. se retrasó por espacio de una hora y 40 minutos, debido a los fuertes aguaceros y a la rayería que azotaron la Perla del Pacífico, pero conforme pasaron los minutos cesaba la lluvia y se pudieron comenzar las acciones.

Los liberianos no sueltan la cima del Apertura 2025. Prensa Liberia. (Prensa Liberia./Prensa Liberia.)

Debut y gol

El primer tiempo fue de Liberia, que dominó los minutos iniciales del encuentro. Los dirigidos por José Saturnino Cardozo tuvieron el control de la pelota y al rival le costaba dominar la pecosa.

Al minuto 29, aparecería José Joaquín Huertas, vecino de Santa Cruz de Guanacaste, para marcar su quinto tanto en la primera división con la camisa de los coyotes y el primero en el Apertura 2025.

LEA MÁS: Saprissa tuvo en la mano contratar a Randy Ramírez y por estos motivos le dijeron que no

La noche se volvía turbia para Puntarenas y, al 39, se quedó con un jugador menos, cuando Daniel Colindres se ganó la doble amarilla, luego de un majonazo a Yeison Molina, por lo que el central Josué Ugalde no lo pensó dos veces para mostrarle la tarjeta roja.

El primer finalizó sin contratiempos y en el complemento, el equipo de César Alpízar fue un poco más dominante, con mejor recuperación de pelota, pero cuando se veía mejor, aparecieron los guanacastecos para dictar sentencia y recetarles más a los porteños.

El paraguayo (centro) se lució con el segundo tanto de los aurinegros. Prensa Liberia. (Prensa Liberia./Prensa Liberia.)

Al 73, el paraguayo Lesme se lució con un cabezazo en el segundo palo, tras un tiro de esquina.

En el último suspiro, el entrenador liberiano le dio minutos al joven Paul González, un chiquillo de 16 años, quien jugaba su primer partido en la primera división.

LEA MÁS: Saprissa y Liberia empataron en un partido en el que dos chamacos dieron la gran nota

González entró al minuto 89 y dos minutos después hacía su primer gol en la máxima categoría, para cerrar con broche de oro el gran juego de Liberia y el estreno soñado de cualquier futbolista, debutar y hacer gol.