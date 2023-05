El astro argentino Lionel Messi jugaría en Arabia Saudita, según información que dio a conocer este lunes el periodista Marçal Lorente de El Chiringuito TV.

El equipo sería el Al-Hilal, el más ganador de esa liga.

Recordemos que en Arabia Saudita también juega Cristiano Ronaldo y lo hace en el Al-Nassr, uno de los rivales del posible nuevo equipo de la Pulga.

Lio Messi ganaría millones en Arabia. (FRANCK FIFE/AFP)

Messi regresó a entrenar con el París Saint-Germain luego de ser ‘castigado’ por el club por viajar sin permiso a Arabia Saudita. Todo parece indicar que el viaje que hizo el delantero fue para definir su futuro, pues se ha dado a conocer que no regresará al Barcelona como se había rumorado.

De acuerdo con el periodista, el 10 aceptó la oferta del Al-Hilal y no lo haría solo, ya que es muy probable que Sergio Busquets y Jordi Alba lo acompañen en esta aventura.

“Lionel Messi no jugará en el Barcelona, se ha decidido por aceptar la oferta de Arabia Saudí. Una oferta mareante como esa y ante la incertidumbre que hay con el Barca, él se ha unido y se ha decantado por la oferta Saudí. Messi se va a ir a Arabia, pero no lo hará solo, lo hará acompañado de Sergio Busquets, Xavi Hernández mañana comunicará que no renueva, y por Jordi Alba, a quien todavía le queda un año de contrato con el Barcelona por lo que debe rescindirlo”, se informó.

Además, se dio a conocer que el atacante argentino habría aceptado la propuesta de jugar en Arabia por el tema económico, pero también por temas familiares, pues al estar acompañado por amigos se les hará más fácil militar en un nuevo equipo.

“Su familia va a estar acompañada, ese era uno de los aspectos que más le preocupaban. Las tres familias muy unidas han cenado en diversas ocasiones en el último año y en esas reuniones habrían tomado la decisión”, añadió el reporte.