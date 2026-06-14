Los socios de Alajuelense hablaron: el oficialismo de León Weinstok se impuso con claridad

La papeleta oficialista encabezada por León Weinstok se impuso con claridad en la Asamblea General Ordinaria de Liga Deportiva Alajuelense que se llevó a cabo este sábado, al obtener una amplia mayoría, consolidando así la continuidad del proyecto que lidera la actual administración rojinegra, encabezada por don Joseph Joseph.

Los asociados rojinegros acudieron al estadio Alejandro Morera Soto para escoger algunos puestos claves para la directiva del cuadro manudo. Fue una semana muy intensa para dos de los bandos que presentaron sus papeletas, en donde declaraciones iban y venían sobre el desarrollo de la institución liguista.

Al final, el grupo de Weinstok obtuvo un 63 por ciento de apoyo (162 votos). El grupo “Un nuevo capítulo”, liderado por Raúl Pinto, tuvo el 24 por ciento de los votos (62) y “Grandeza Rojinegra”, encabezado por Nolan Zamora, sumó el 13 por ciento de los sufragios (36 votos).

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León Weinstok fue electo vicepresidente primero de Alajuelense, este sábado, en la asamblea de asociados de la institución. Foto: Yenci Aguilar. (Foto: Yenci Aguilar. /Foto: Yenci Aguilar.)

De esta manera, Weinstok fue electo como primer vicepresidente; Ricardo Prada como secretario; Adrián Porras como protesorero, Tara Key como vocal 1 y Felipe Johanning como vocal 3. Además, Luis Guillermo Salazar Rojas fue ratificado como fiscal financiero.

La asamblea también incluyó la presentación de los informes de presidencia, fiscal legal y fiscal financiero, así como la atención de las proposiciones presentadas por los asociados.

Lo deportivo

La Teja conversó con León para conocer su punto de vista de las elecciones manudas y sobre los planes del equipo.

- ¿Cuáles son las áreas de trabajo en las que se van a enfocar?

Se viene mucho trabajo. La ventaja es que es una continuidad de mucho de lo que se viene haciendo. Si bien es cierto, ya se está trabajando en la planilla para el próximo torneo; pueden haber algunos ajustes.

Queremos reforzar el tema con liga menor, poder proyectar a nuestros jóvenes y también temas internos en temas de comunicación, temas con los asociados y demás. Yo creo que siempre hay áreas que mejorar.

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Este sábado se celebró la asamblea general ordinaria de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las prioridades para el primer equipo masculino son ganar el torneo nacional y el torneo centroamericano. Para el primer equipo femenino, ganar la serie primero que tenemos contra Saprissa para ir a la Uncaf y la Copa de Campeones de Concacaf este año.

- ¿Cuáles inquietudes les plantearon los asociados?

Hubo informes del fiscal legal, el fiscal financiero y también del tesorero, así como inquietudes de todo tipo: algunas consultas sobre jugadores, temas de infraestructura en las sillas y demás.

También sobre algunas consultas sobre cambios que podrían haber en nuestra institución, las cuales recibimos con apertura y tomamos nota de muchas de ellas para mejorar e ir creciendo como institución.

- ¿Por qué hubo tanta polémica de cara a esta asamblea, sobre todo con Raúl Pinto?

Es importante tomar en cuenta cuándo estos procesos, que son muy importantes y son una base esencial de nuestra institución, pueden cruzar una línea y más bien hasta afectar a la institución; pero creo que ya lo importante es pasar la página.

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Me parece que el liguismo debe ver hacia la misma dirección: los que nos apoyaron, pues muy comprometidos, y los que no; creo que ya la Liga es una sola y hacia eso tenemos que apuntar e ir todos en la misma dirección.

La papeleta que encabezó León Weinstok obtuvo un total de 162 votos. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿Hubo un llamado de atención por parte del fiscal a don Raúl Pinto?

El informe incluía un apartado, en donde señalaba una violación a la confidencialidad que exigen los estatutos sobre lo que se discute en junta directiva, sobre los alcances y más de eso.

Fue un tema del fiscal (Juan Carlos Tristán) como tal, porque no se inició un proceso, solo hizo como una especie de llamada de atención, pero eso es del mayor resorte de la fiscalía.

Agradecimiento

Aquiles Mata, quien buscó volver a la directiva rojinegra con “Un nuevo capítulo”, dio un mensaje luego de la asamblea.

“Darles un agradecimiento a todos los asociados de Alajuelense que creyeron en nuestra propuesta, en los que sí queremos que la Liga tenga cambios en el aspecto deportivo.

Raúl Pinto y Aquiles Mata no pudieron volver a la directiva de Alajuelense. Foto: archivo. (Jose Rivera)

“También le damos un reconocimiento a don León por el éxito obtenido en la asamblea; los asociados consideraron que este es el grupo que debe estar en la LDA, que el equipo está en buenas manos y le damos todo nuestro apoyo para lo que se requiera en el futuro.

“Somos liguistas y le damos un reconocimiento a la asociación, porque nos permite elegir a las personas idóneas para dirigir los caminos de la Liga y nos sentimos agradecidos por permitirnos participar en esta elección.

“Creemos que somos personas que han colaborado con la institución y conformamos un grupo de personas que le dio muchos éxitos a la Liga y deseamos éxitos a la junta directiva, porque es un pilar importante de la institución.

“Hemos señalado las falencias que hay en la institución, pero respetamos la decisión del asociado y estamos para servirle a la Liga”.