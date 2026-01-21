Deportes

Lucas Hernández, futbolista del PSG, bajo investigación tras denuncia contra él y su esposa

El jugador enfrenta una denuncia junto a su esposa por presunto trabajo ilegal y trato degradante

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El defensor del París Saint-Germain, Lucas Hernández, quien fue compañero de Keylor Navas en el club francés, fue denunciado junto a su esposa, Victoria Triay, por una familia colombiana que los acusa de trabajo ilegal y trato degradante.

LEA MÁS: Muere Guillermo Salatino, uno de los periodistas deportivos más queridos

Condiciones laborales denunciadas

Según la prensa internacional, la familia colombiana trabajó para la familia del jugador francés entre setiembre de 2024 y noviembre de 2026.

LEA MÁS: Uno de los refuerzos del Cartaginés no podría jugar ante Alajuelense y le contamos por qué

Durante ese periodo habrían realizado labores de limpieza, cocina, cuido de niños y seguridad, con jornadas de hasta 84 horas semanales, sin vacaciones ni días libres.

Lucas Hernández
Lucas Hernández y su esposa, Victoria Triay fueron denunciados por una familia colombiana. (Lucas Hernández/Instagram)

Promesas y situación actual

Los denunciantes aseguran que recibieron promesas de ayuda para regularizar su situación migratoria en Francia, además de supuestos documentos irregulares. De momento, las autoridades mantienen el caso en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lucas HernándezPSGKeylor NavasFrancia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.