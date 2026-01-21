Lucas Hernández, futbolista del PSG, bajo investigación tras denuncia contra él y su esposa

El defensor del París Saint-Germain, Lucas Hernández, quien fue compañero de Keylor Navas en el club francés, fue denunciado junto a su esposa, Victoria Triay, por una familia colombiana que los acusa de trabajo ilegal y trato degradante.

Condiciones laborales denunciadas

Según la prensa internacional, la familia colombiana trabajó para la familia del jugador francés entre setiembre de 2024 y noviembre de 2026.

Durante ese periodo habrían realizado labores de limpieza, cocina, cuido de niños y seguridad, con jornadas de hasta 84 horas semanales, sin vacaciones ni días libres.

Lucas Hernández y su esposa, Victoria Triay fueron denunciados por una familia colombiana. (Lucas Hernández/Instagram)

Promesas y situación actual

Los denunciantes aseguran que recibieron promesas de ayuda para regularizar su situación migratoria en Francia, además de supuestos documentos irregulares. De momento, las autoridades mantienen el caso en investigación.