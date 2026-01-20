Deportes

Muere Guillermo Salatino, uno de los periodistas deportivos más queridos

El periodista trabajó en medios como Radio Continental y Fox Sports

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Guillermo Salatino, uno de los periodistas más respetados del tenis, falleció a los 80 años el pasado sábado 17 de enero, según confirmó la prensa internacional este martes.

De acuerdo con los reportes, la causa habría sido un paro cardíaco previo a una operación de cadera en una clínica de Argentina.

Una carrera marcada por los grandes torneos

Con más de 45 años de trayectoria en el periodismo deportivo, Salatino cubrió 147 torneos de Grand Slam y trabajó en medios como Radio Continental y Fox Sports. Además, ocupó el cargo de vicepresidente del Comité de Prensa de la Federación Internacional de Tenis.

Guillermo Salatino
Guillermo Salatino cubrió 147 torneos de Grand Slam. (Montevideo Portal/Captura)

Pasión intacta hasta el final

En 2022 anunció que reduciría sus viajes por motivos de salud, aunque nunca se desligó de su amor por el deporte ni de su rol como analista y referente del tenis internacional.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

