Luis Fernando Suárez pide que le den mérito: “No es que no se ha hecho nada”

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, pidió este domingo en la conferencia de prensa previa al partido ante Panamá en la Copa Oro que le den algo de mérito al trabajo que ha hecho en la Tricolor.

“Se hicieron cosas, no es que no se haya hecho nada. Se hicieron un montón de cosas para darle al país la alegría de clasificar a un Mundial. Yo espero y pido el favor de que me den un poquito de mérito. Alguna cosita buena hicimos. No estoy pidiendo que me pongan como un rey, se lo merecen más ellos (los jugadores). Pero hay una situación en la que uno dice: ‘¿no hay algo que se hizo bueno?, ¿no hay algo que en determinado momento ustedes sabían que había que hacerlo y se hizo’'”, explicó el entrenador.

El técnico de la Tricolor dice que no es un rey, pero pide que le recozcan algo de lo bueno que se ha hecho.

Suárez dijo, luego que Costa Rica perdiera 3 a 1 ante Ecuador en partido amistoso el pasado 20 de junio, que la clasificación al Mundial de Qatar fue emocional y no tanto futbbolístico. Por eso recibió muchas críticas. Este domingo dijo.

Al técnico colombiano le preguntaron por qué dijo que la Sele había clasificado al Mundial gracias a las emociones y esto fue lo que respondió.

“Eso ya lo había dicho antes. Revisen y se darán cuenta. Claro, eso pasó, pero también hubo aspectos futbolísticos. Cuando llegué, había una condición crítica, se hizo una valoración con respecto a lo bueno y lo malo que había en Costa Rica. Pasado algún tiempo, creímos que era bueno hacer un cambio drástico, aunque costara.

“Había que hacer un recambio generacional y lo logramos con la colaboración de todos los clubes. Gracias a la comisión técnica y a la liga, se logró hacer un paro en el torneo para entrenar. Así pudimos clasificar al Mundial. Hubo mucho esfuerzo futbolístico y por eso las cosas se dieron”.