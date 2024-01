Mamá de Youstin Salas cuenta cómo se siente tras enterarse de que su hijo jala a Nueva Zelanda

Doña Yesenia Gómez, mamá de Youstin Salas, está feliz de la vida porque su hijo va a cumplir uno de sus sueños: jugar en el extranjero.

Salas fue contratado por el Wellington de Nueva Zelanda, equipo que participa en la liga australiana con buen suceso, pues al día de hoy es líder. El equipo busca su primer título.

La esposa de Youstin Salas envió un emotivo mensaje a la afición de Saprissa.

El volante sale de Saprissa tras obtener el tricampeonato, pero donde ha perdido un poco de protagonismo en los últimos partidos. Jugará a préstamo por seis meses con el club neozelandés, con opción de compra.

Gómez expresó que echará de menos a su hijo y a sus nietas, Lucía y Mila Lucianna, pero que la familia está muy ilusionada.

“Estoy feliz porque sé que todo jugador desea salir a jugar al extranjero, ya le expresé que ojalá le vaya bien, pero siempre, como toda mamá, uno se preocupa porque se va muy largo”, comentó.

La mamá de Youstin Salas se enteró de la noticia por los medios de comunicación.

“Por supuesto que las dos nieticas me van a hacer falta, tengo las otras dos que además están cerca, pero siempre a uno le hacen falta los chiquitos”, dijo la madre de Youstin.

Salas debe esperar los permisos de trabajo para incorporarse al club lo antes posible y poder adaptarse a las exigencias de la liga australiana.

“Lo tenía calladito, al punto que no me dijo nada, yo me enteré por los medios de comunicación. Lo que pasa es que la vez pasada dijo algo y como que no cuajó, entonces ahora lo tenía bien reservado”, dijo muy contenta la mamita.

Otra que se pronunció acerca de la salida de Salas fue su esposa, Dilana Espinoza, quien escribió en redes sociales una carta para la afición de Saprissa.

“No hay nada que pueda escribir en estos momentos para demostrar mi agradecimiento hacia ustedes, familia morada, desde el primer día que llegamos nos abrazaron como familia y nos hicieron sentir en casa. Cada partido, cada gol que celebramos, nos ha dejado una huella enorme en el corazón”, expresó Espinoza en su cuenta de Twitter.

“A cada una de las personas que siempre tuvieron un mensaje de apoyo, gracias. A los que siempre nos tuvieron en oración, gracias, hace muchos años pusimos nuestros sueños en las manos de Dios y este es el tiempo.

“A ustedes, familia morada, eternamente agradecidos, un abrazo y que Dios bendiga siempre sus hogares”, añadió.

Con condiciones

Carlos Hernández, quien jugó en la temporada 2013-14 en ese equipo neozelandés y del 2007 al 2012 en el Melbourne Victory FC de Australia, cree que Delfín tiene las condiciones para adaptarse al fútbol de la A-League.

“Es un jugador que tiene ganas, es pulseador, quiere surgir y si va con esa actitud, con esas ganas de crecer como jugador y de aprovechar las oportunidades en el extranjero, le puede ir bien”, aseguró el Zorro.

Dijo que Wellington es una ciudad bonita, pequeñita y no cree que Salas tenga problemas de adaptación, sobre todo si va con la familia.

Youstin Salas está listo para ser legionario en la liga de Australia.

“El equipo tiene que hacer viajes largos, de siete, ocho horas en avión, pero él tiene las condiciones para quedarse por muchos años o dar el salto a otro club”.

Comentó que con el tema de la alimentación no tendrá problemas, pues existen supermercados que venden comida para latinos.

“Si viaja con la familia será mejor, va a trabajar tranquilo, porque los hijos son la motivación de él para crecer como jugador y de adaptarse lo antes posible. La liga de Australia a veces es un poco física y se debe marcar mucho, pero es un jugador aguerrido, creo que le puede ir bien”, dijo.

“El neozelandés es más frío que el australiano, pero se puede adaptar, es una cuidad pequeña, pero se vive bien, es tranquilo. Lo más importante para él es llegar y adaptarse lo antes posible”, dijo.

Mientras tanto, el propio jugador expresó, en las redes sociales de su nuevo club, que está muy motivado por ese paso en su carrera.

“Vengo de ser tricampeón con Saprissa y quiero ser campeón también con Wellington Phoenix, puedo aportar mucho al equipo, me considero un futbolista rápido, técnico, que lo da todo en los entrenamientos y en los partidos”, comentó.