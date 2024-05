Marcel Hernández confesó cuál es el club nacional que verdaderamente ama

Marcel Hernández, delantero cubano del Cartaginés, reveló este miércoles, en la previa del partido ante Sporting, qué es lo que pretende con el club y a qué equipo ama verdaderamente.

Marcel Hernández está anuente a seguir con Cartaginés, club al que ama.

El cubano no ha tenido su mejor año, igual que el resto del equipo y solo esperan cerrar con dignidad el torneo, pero comentó en entrevista con FUTV sus planes futuros.

“Siempre estoy anuente a estar con esta institución porque es la que amo, más allá de todo, me abrió las puertas, la oportunidad y los cubanos, los que no tenemos una oportunidad vamos a preponderar eso y esta institución me abrió las puertas en el 2018″, comentó el cubano.

A Marcel le preguntaron si es un buen momento para limar asperezas, luego de una temporada complicada.

“Nunca hubo asperezas, no creo que haya nada que limar; simplemente, hubo momentos que me perdí de cierta manera, con acusaciones que no eran ciertas, siempre he sido transparente en el accionar, en el día a día, con la institución, con mis compañeros y no ha sido la excepción en este torneo, pese a los resultados”, opinó.

“Siempre hay un conejillo de indias para todo, no quisiera creer que fui yo, pero Dios nos da la sabiduría para cada situación y cada momento. Estoy tranquilo, pensando, analizando, qué es bueno, qué es malo y seguir aprendiendo de lo malo y corregir”, expresó Marcel.