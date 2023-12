María José Brenes decidió retirarse tras conquistar el hexacampeonato con Alajuelense

María José Brenes se retiró del fútbol este miércoles 20 de diciembre cuando su equipo Alajuelense ganó el hexacampeonato, un registro histórico.

Majo estuvo en cuatro de esos seis títulos consecutivos y se dice satisfecha y feliz de haber sido parte del proyecto alajuelense.

Majo Brenes se fue del fútbol.

Recordemos que Brenes es de riñón morado, jugó con el Monstruo y era una de las referentes, por lo que su salida del Monstruo fue muy sentida: “¿Qué ha significado Saprissa para mí? Más que un club, más que campeonatos, más que las derrotas más dolorosas, entrega, pasión, calidad humana, valores, lucha, ganadoras, Saprissa es más que fútbol, es un estilo de vida. Saprissa no son unos cuantos, Saprissa somos todos y todas y podría seguir”, expresó en ese momento.

Brenes dijo, luego del triunfo manudo, las razones por las que se aleja del fútbol, pese a tener solo 32 años.

Maria Jose Brenes, jugadora de Alajuelense retiro

“La vida me daba señales y decidí respetarlas, es una realidad para nosotras, si uno solo pudiera vivir del fútbol me alcanza para cinco o siete años más, soy una futbolista sana, siempre me he cuidado mucho, pero hay cosas que vienen por delante, estoy feliz y satisfecha.

- ¿Qué le queda de este último año en la Liga?

Más que un año, le doy gracias a la vida por estar de este lado de la historia, cuatro veces campeona en cuestión de año y un poco más, sin duda, no podía pedir más, cualquiera lo sueña.

Majo Brenes obtuvo el hexacampeonato con las Leonas y se retiró. (JOHN DURAN)

- La afición manuda siempre le acogió, de hecho cantaron: “no se va”.

Gracias por recibirme siempre, trabajé en silencio, fui honesta, mantuve la humildad y el trabajo, lo que piden son resultados, agradecida por respaldarme y estar presentes.

- ¿Cuál es su plan de ahora en adelante, aparte del gimnasio?

Hay proyectos de camino, no es una decisión solo por temas laborales, es un tema de vida, de propósitos, ahorita no tengo las palabras adecuadas, sin embargo, hay planes completos que luego les comparto.

-Algunos clubes han decidido dar un paso al costado en el fútbol femenino, ¿cómo ve el panorama?

Son los dos lados de la moneda, lo dije, el que quiere que dé un paso al frente, el que no, que no estorbe. Es una vergüenza que los equipos den un paso al costado, le hacen una zancadilla al fútbol femenino, es mejor cederlo a personas que quieran, no es momento de decir pobrecitas, hay que ayudarles, es el momento de invertir, de hacer un proyecto.