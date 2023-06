¿Mariano Torres y Lionel Messi juntos? Esto decidió Saprissa

Mariano Torres tiene el permiso para viajar a la despedida de Juan Román Riquelme. (Alonso Tenorio)

El camino para que el volante Mariano Torres pueda asistir al partido de despedida de su compatriota y amigo Juan Román Riquelme ya está despejadito y sin problemas.

En Saprissa le dieron el permiso para ir a la mejenga que se disputará este domingo 25 de junio en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, información que el propio club le confirmó a La Teja.

El lunes, el capi morado contó que su compa le pidió quedarse en Argentina una semana más para que fuera a la mejenga, pero él se vino a Costa Rica porque tenía que iniciar pretemporada con el Monstruo.

“Sí, (Juan Román Riquelme) me bromeó que me quedara una semana más, quería que me quedara, pero sé que no es fácil, llevaba tres semanas allá y era una lástima que no lo hiciera el pasado domingo para poder estar ahí, pero tendrá una despedida como él se la merece, como el máximo ídolo de una institución como esa (Boca Juniors)y la va a pasar muy bien”, explicó.

Lo que no aclaró es si lo invitó como espectador o para ser una más de las estrellas que estará en el duelo, una lista con un montón de cracks, en un partido que enfrentará a un equipo de Boca contra un seleccionado argentino.

Hasta este momento, según confirman medios argentinos, la lista de invitados está conformada así: