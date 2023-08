Mariela Campos tiene un récord para presumir en el fútbol femenino

Mariela Campos suma once títulos de campeona nacional. Foto: Instagram

El equipo femenino de Alajuelense está lleno de glorias y títulos, con jugadoras que cuentan coronas con una manita al ser pentacampeonas, pero hay una que sí cuenta campeonatos a manos llenas.

Se trata de Mariela Campos Alfaro, quien es como un amuleto para el equipo en el que juega, pues además de las cinco preseas que ha ganado con las leonas, estuvo presente en los últimos dos campeonatos del Saprissa y del Herediano, pero eso no es todo, ya que en su carrera cuenta con once títulos de campeona.

Este jueves a las 6 p.m., Mariela y las leonas visitarán el estadio Saprissa en un clásico nacional que define el primer lugar de la tabla en el fútbol femenino, por lo que aprovechamos para publicar su historia.

Su récord ya se ha hecho famoso entre los aficionados que bromean y le dicen que ella es el amuleto de los erizos.

“Ahí me pasan diciendo que a equipo que voy, queda campeón, pero me da gracia nada más, lo único que hago es reírme y agradecerles por todo lo bueno que me desean”, le comentó a La Teja.

La volante ocho rojinegra es de las jugadoras más influyentes del torneo nacional, quien no asistió al Mundial de Australia y Nueva Zelanda porque renunció a la Tricolor desde el 2019, debido a lo que define como “un ambiente pesado, que no me gustaba mucho”.

El peso de esa decisión posiblemente le ha ayudado a concentrarse en sus equipos, en los que además siempre ha sido titular indiscutible, como lo es en el esquema de Wílmer López.

La última vez que Mariela perdió un título fue en la final del 2019 cuando jugaba para el Saprissa, en aquel recordado duelo a estadio lleno en el Morera Soto.

Mariela Campos además de exitosa es toda garra y pundonor. foto John Durán (JOHN DURAN)

“Había sido campeón con Saprissa en el 2018, luego perdimos la final a estadio lleno en el Morera Soto, me fui a Heredia, fuimos campeones y después todos los de la Liga”.

Para Campos es un honor que su carrera siempre ha estado asociada al éxito y que la recuerden por ser una jugadora tan ganadora, siendo de las más ganadoras en la historia del fútbol femenino tico. A sus 32 años Mariela no se pone un techo

“Gracias a Dios me he topado con suerte de que a los equipos que voy han tenido buenas jugadoras y he salido campeona y creo que eso ha sido una bendición para mí. Mi primer campeonato fue cuando empecé con UCEM Alajuela”, contó.

“Gracias a Dios he topado también con la suerte de que en todos los equipos que he jugado he sido titular, eso ha impulsado bastante mi carrera, que todavía está para más, todavía me quedan años y espero celebrar más campeonatos”.

En Alajuelense posiblemente por eso es que se ha adaptado tan bien, porque ambos tienen la misma mentalidad ganadora que no se conforman con nada.

“Desde que gané el primero con UCEM siempre he querido más y más, cuando volví a la Liga, que tenía muchas ganas de volver adonde empecé, se han dado títulos, títulos y títulos, no pensé que fuera así, tan seguido y tan bonita experiencia y ahora que estamos ganando, queremos extenderlo hasta donde se pueda”, añade.

Mariela nos contó que además de tantos éxitos ha estado acompañado de mucho esfuerzo y dedicación, dado que reparte su tiempo con las leonas y el gimnasio que dirige en Heredia.

“Soy entrenadora personal, tengo un gimnasio, siempre con los clientes se me juntaban mucho las horas de entrenar y todo eso se juntó para dejar la selección. El gimnasio está en San Rafael de Heredia”, nos comentó.

Campos no se confía solo en sus récords, así que no aflojar nunca y mantener un nivel muy regular, son virtudes que pueden servir de ejemplo a muchas jugadoras.