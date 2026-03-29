Más de 4.000 dominadas en 15 horas: la brutal proeza de un tico y el nuevo reto en el que arriesga su cuerpo

Para muchos hacer una dominada puede ser algo complejo, pero hacer más de 4.000 es una auténtica hazaña. Bueno, pues eso fue lo que consiguió Mayron Gómez, un atleta de Costa Rica, para establecer un récord.

En septiembre del 2013, David Goggins, de Estados Unidos, impuso una marca al hacer 4.030 pull-ups, o dominadas, en 17 horas. Desde entonces son pocos los que han podido superar esa cantidad, y entre ellos está Gómez, quien en 15 horas, el pasado 1.° de marzo, hizo 4.031 para poner la bandera de Costa Rica en esa lista.

Mayron con la bandera de Costa Rica tras lograr 4031 dominadas (Mayron Gómez/Mayron Gómez)

“Entreno desde los 19 años, cuando lo empecé a hacer por sentirme insuficiente. Las personas me decían delgado, entonces entré a este mundo por eso y, al final, me acabó gustando. Empecé a sentir que tenía habilidad para esto y entendí cómo es que funciona.

“Lo del reto pasó porque mucha gente en Costa Rica se limita mentalmente y lo más poderoso es la mente, y apenas ven extranjeros, dicen que son muy tuanis, qué increíble, pero no notan el poder de los ticos. Pero sí, nosotros también lo podemos lograr y yo lo hice, pese a que mucha gente se burlaba. Algunos decían que no lo iba a lograr y sí pude. Al final, muchos me felicitaron y espero en algún momento superarlo nuevamente”, aseguró Mayron.

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El tico de 29 años nos contó cómo fue el proceso para lograr el reto, algo que está al alcance de muy pocos.

“Es un reto vencer a David Goggins, uno de los motivadores y con mejor mentalidad, quien ha motivado a cientos de personas a entrenar desde la mente. Yo hice un entrenamiento no igual, porque aquí no hay academias militares, así que estuve 105 días en entrenamiento y en esos días estaba la disciplina de subir contenido a diario, entrenar cuando tuviera tiempo y donde pudiera, aunque estuviera cansado”, explicó.

El físico de Mayron Gómez con buenos hábitos (Mayron Gómez/Mayron Gómez)

“Hubo algo que se llama la semana del infierno. Son cinco días de entrenar hasta que mi cuerpo me dijera pare y cuando eso pasa, la mente empieza a trabajar”, relató.

Sobre el momento de las más de 4.000 dominadas, Mayron nos contó cómo hizo para conseguirlo en 15 horas.

“El récord fue de 4.030 en 17 horas; yo lo hice en 15 horas con 40 minutos y con una lesión en el hombro. Solté lágrimas, sangre de las manos pese a tener protección, vendados los bíceps porque en cualquier momento sentía que me iba a desgarrar.

Mayron Gómez logró hacer 4031 pull-ups en 15 horas (Mayron Gómez/Mayron Gómez)

“Tenía que comer en medio del tiempo, ir al baño, todo en contra del tiempo. Eso requiere mucha exigencia, porque hay personas que piensan que eso es fácil porque pueden parar, pero yo les digo que al hacer por 15 horas el mismo ejercicio, su cuerpo les va a decir basta. Encima estaba en un lugar con un clima de más de 30 grados”, dijo el atleta.

Mayron contó que las más de 15 horas en las que estuvo tratando de superar dicha hazaña fueron transmitidas en su cuenta de TikTok.

“Todo eso se transmitió en vivo el 1.° de marzo en mi TikTok desde las 10:30 de la mañana aproximadamente, y terminé a las casi 2 o a las 3 de la madrugada, a inicios de este mes. De hecho, mis manos están aún sanando”.

El fisico actual de Mayron ahora que dejó de entrenar y solo comiendo mal (Mayron Gómez/Mayron Gómez)

El nuevo reto de Mayron: destruir su cuerpo

El atleta contó que, desde que acabó el reto de los pull-ups y sus más de 4 mil repeticiones, ahora está comiendo pura comida chatarra y demás malos hábitos para lograr un nuevo reto.

“Estoy ahora con hábitos que tiene, aproximadamente, el 60 por ciento de la población costarricense, porque yo en la universidad hice un estudio. Entonces este porcentaje de la población padece de sobrepeso y, lamentablemente, vamos aumentando.

“Quise abrir ojos, que empiecen a notar los malos hábitos, ya sea comer mal, no hacer ejercicio, dormir mal, estar más estresado, y todo eso se ve reflejado en mi cuerpo. Ya mis cuadritos casi no están, mi condición física por los suelos y, si sigo, puedo hasta tener sobrepeso. Se trata de abrir conciencia”, relató.

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Mayron reveló su plan dentro de unos meses de reconstruir su cuerpo para competir y ganar una competencia.

“Desde el 1.° de marzo no toco una mancuerna, he perdido masa muscular debido a los hábitos mediocres y lo haré hasta el 1.° de abril. Ahí empieza el nuevo reto de buenos hábitos para prepararme para ganar un mini Hyrox.

Mayron Gómez está en un estado muy distinto ahora por su cambio de hábitos (Mayron Gómez/Mayron Gómez)

“Un mini Hyrox es correr un kilómetro, hacer un ejercicio de CrossFit, ya sea un remo, sentadillas, saltos al cajón. Eso lo voy a hacer en un evento el 30 de mayo; serán 60 días de preparación para una competencia que voy a ganar. Voy con actitud positiva y vamos a pasar de estar mal a estar bien con tan solo la actitud; es difícil, pero es ahí donde le meteremos el doble”, aseguró el deportista.

Mayron Gómez documenta su día a día de este nuevo reto en su TikTok, en el que cuenta con alrededor de 20 mil seguidores.