Mbappé rescata al Madrid de Xabi Alonso con otra actuación decisiva

Una actuación estelar de Kylian Mbappé le salvó el pellejo a Xabi Alonso, que venía de muchas dudas tras varios partidos con muchos cuestionamientos para el Real Madrid.

En esta jornada de Champions, los blancos entraron con una gran obligación tras muchas críticas alrededor de un equipo que no estaba respondiendo en cancha, y la situación se puso cuesta arriba cuando a los 8 minutos Chiquinho puso adelante a los griegos.

Kylian Mbappé marcó cuatro goles en la jornada de Champions League con el Real Madrid. ( Foto tomada de X Real Madrid. /Foto tomada de X Real Madrid.)

La capa de héroe se la puso Kylian Mbappé, cuando en cuestión de seis minutos firmó un triplete para la remontada merengue.

Iniciando la complementaria, fue Taremi el que descontó para los locales, pero de nuevo el francés puso el 2-4 para los de Xabi Alonso.

Olympiacos vendió cara la derrota descontando en el cierre por medio de El Kaabi, pero fue insuficiente, ya que el Madrid se llevó los tres puntos con un 3-4 final.

Los otros resultados en la jornada de miércoles de Champions League

Entre los duelos más llamativos destaca la victoria del Arsenal por 3-1 sobre el Bayern. Atlético que de forma agónica se impuso al Inter de Milán. Liverpool, que sigue en crisis con Arne Slot, tras perder en Anfield 1-4 ante el PSV; el campeón PSG, que se impuso al Tottenham 5-3.

En los restantes partidos, Pafos y Mónaco igualaron a dos, Atalanta goleó al Frankfurt 0-3, Copenhaguen venció 3-2 al Kairat y Sporting de Portugal venció 3-0 al Brujas.

Luego de esta jornada de Champions, el Arsenal se coloca en la cima de la tabla con 15 unidades, siendo el único equipo con todos los juegos ganados. Paris, Inter, Real Madrid y Bayern persiguen a los ingleses con 12 unidades, y completan los primeros ocho, que son los que tendrían el pase directo a octavos de final, Borussia Dortmund, Chelsea y Sporting de Lisboa.