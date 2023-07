Medallita Jiménez se va de vacaciones luego de ganar título

David “Medallita” Jiménez tomará unas merecidas vacaciones con su familia luego de ganar este viernes el título latino de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo, que estaba vacante, al derrotar a Hugo Guarneros.

El tico se impuso por lo que llaman nocaut técnico en el sétimo round, luego de mostrarse muy superior a su oponente durante toda la pelea.

David Medallita Jiménez ganó un título el viernes. (JOHN DURAN)

Medallista explicó a La Nación que no ha podido tomar las vacaciones; primero, por la pelea por el título mundial en ese mismo peso, ante el ucraniano Artem Dalakiam, la cual perdió en enero pasado; y luego, por estar preparándose para el combate de este viernes por la noche ante Guarneros.

Jiménez quiere darle tiempo de calidad a su esposa e hijos, algo que no ha podido hacer por las peleas.

“Pensé que él me iba a dar más pelea, por el récord que tiene y por las tortas que se jaló en Europa. Pero, la verdad, yo llegué con un muy buen ritmo de pelea y solo pensamos en ganar y dar espectáculo, porque se nos dio la oportunidad de que la pelea se transmitiera a través de la cadena ESPN para toda Latinoamérica, lo cual es muy importante para mí y para Fight Club Promotions”, expresó el pugilista cartaginés.

Medallita castigó duro a Hugo Guarneros. (JOHN DURAN)

“Agradecido con Dios y con Hugo Guarneros por venir a Costa Rica y hacer este gran combate. Pude hacer lo que quería, como es exhibir mi buen boxeo y ahora no queda más que descansar y disfrutar de mi linda familia. Todo salió como tenía que salir”, añadió el brumoso.

LEA MÁS: La increíble historia del buen samaritano que apadrinó a Medallita Jiménez

David aseguró que después de la pelea ante Dalakiam, en la cual perdió por decisión, su principal objetivo ha sido mejorar en todos los aspectos para ser un boxeador más completo y poder afrontar los retos que vienen por delante.

Más allá de que el azteca, por sus gestos, insinuó que Medallita Jiménez le dio golpes bajos, el costarricense sacó sus propias conclusiones y refutó a su contrincante.

“Soy un boxeador de mucha espuela. Si él me mete la cabeza, lo que voy a hacer es bajarlo, si me vuelve a meter la cabeza, lo voy a recibir con el codo. Son cosas lógicas, si él me las hace a mí, yo debo hacérselas a él. Sin duda, es parte del boxeo y se deben aprovechar todas las circunstancias”, afirmó.