Michael Barrantes señaló uno de los puntos en los que reconoce Alajuelense ha quedado debiendo

Michael Barrantes habló sobre la deuda que tiene Alajuelense en casa. (Marvin Caravaca)

El arranque del Clausura 2024 para Alajuelense ha tenido un evidente dificultad para los manudos, adonde no han podido ganar en los partidos que han disputado en su casa, el estadio Morera Soto.

Desde que Andrés Carevic es el entrenador de los rojinegros esto nunca había sucedido, lo que sumado a las dificultades en el juego de los erizos ha complicado el clima con la afición. La Liga suma un empate 0-0 ante Liberia y una derrota 1-0 ante Cartaginés

Michael Barrantes, uno de los líderes del grupo, reconoce que este aspecto sin duda es una de las deudas en el torneo, aunque tampoco se puede ver como que todo ha sido malo.

“Pues sí, es la verdad, la gente no está satisfecha porque no hemos ganado en casa, pero las cosas no han salido tan mal, estamos ahí cerca de los primeros lugares, pero claro, tenemos ahí esa cuenta pendiente y esperemos hacer todo lo mejor el jueves ante Puntarenas que sabemos será un rival muy difícil y complicado, pero estamos en nuestra casa y ya tenemos que empezar a sumar de a tres”, dijo en declaraciones difundidas por Alajuelense.

Michael Barrantes habla sobre la deuda que tiene Alajuelense en el Morera Soto

Si el León triunfa el jueves ante el Puerto, en partido adelantado de la jornada 13, se irán al liderato del certamen con 13 unidades, pero un partido más que el líder Herediano que tiene doce puntos.

La Liga jugó ante los chuquequeros por la jornada dos, duelo en el que triunfaron 1-0.

“Lo que puede cambiar mucho en estas semanas es la forma en que puedan jugar, porque es una cancha más grande como lo es la de nosotros, ellos han sacado buenos resultados últimamente, vienen más motivos, sí es un poco más extraño porque acabamos de jugar ante ellos, pero de todas maneras vamos a buscar a toda costa esos tres puntos y empezar a seguir así en casa”, finalizó.