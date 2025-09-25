Miguel Herrera fue contundente al hablar de las convocatorias y las presiones de directivos

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional aclaró que no le han pedido convocar a ciertos jugadores, para la fecha contra Honduras y Nicaragua. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional, aclaró el motivo de la reunión que sostuvo en la Fedefútbol, luego de los juegos contra Nicaragua y Haití.

El entrenador mexicano dio una entrevista al programa “Jorge Ramos y su banda” y contó que desde que llegó al país solamente ha ido a México en un par de ocasiones y se enfoca totalmente en su trabajo con la Sele.

El Piojo reveló que la reunión que tuvo luego de los juegos de setiembre fue para dar un informe de ambos juegos y no sobre su posible salida.

“En este momento no tenemos los seis puntos, tenemos dos. Dependemos de lo que hagamos nosotros, el equipo ha peleado, entiendo que las eliminatorias generan mucha presión y así es en Costa Rica, igual que en todo lado, con la presión de crecer a la eliminatoria”, destacó.

A Herrera le preguntaron si en la última reunión le dijeron que debía convocar a algunos jugadores que recientemente no han estado en la Selección.

“El día en que un directivo me diga que debo traer a un jugador por obligación, que no esté convencido de traerlo, ese día me voy de la Selección, de cualquier Selección.

“Nunca he sido más que yo y esta vez que me senté con ellos fui muy claro, estoy abierto a escuchar lo que dice todo el mundo, pero la decisión final la tengo yo y si no es así, mejor que busquen a otra persona, porque no soy el indicado y se los dije cuando vine y así lo he dicho en todos los equipos en los que he estado”; añadió.

Adriana Durán es la jefa de prensa de la Fedefútbol. Instagram Adriana Durán. (Instagram/Instagram)

Miguel Herrera no va a los medios ticos porque no lo dejan

El Piojo afirmó que es una persona abierta para hablar sobre el rendimiento de la Tricolor, pero si en Costa Rica no comparte con los medios, es porque acá no lo dejan.

A Miguel le preguntaron si la presión que tiene en Costa Rica es igual a la que cargó con México y reconoció que aún no, pero sí destacó que entiende el ambiente y ahí fue donde habló del departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

“En los medios presionan, a uno les gusta, a otros no. Les contesto a todos, mi teléfono es de la comunidad, todo el mundo se lo sabe, lo tengo desde 1989 es le mismo, no lo he cambiado.

“Y cuando me buscan contesto, tengo aquí los mensajes, cuando puedo atender los atiendo, le doy su lugar a la jefa de prensa (Adriana Durán, en la FCRF) de cada lugar en donde he estado. Acá no han querido que asista a los lugares, es una bronca de ellos.

“Si me invitan voy no tengo ningún problema de darle la cara a nadie de cambiar opiniones con cualquier persona, comunicador, experto de fútbol, con cualquiera puedo sentarme para plantear ideas, así es el fútbol, si alguien me escribe le digo que hable con la encargada de prensa y ella arma las entrevistas”, comentó.