Piojo Herrera tuvo su peor encontronazo con la prensa desde que dirige a Costa Rica

Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, tuvo un encontronazo con la prensa de Nicaragua. (Mayela López/Mayela López)

Miguel “Piojo” Herrera tuvo este viernes su peor encontronazo con la prensa desde que dirige a la Selección de Costa Rica en enero y ni siquiera fue con los ticos, sino con periodistas nicaragüenses que lo confrontaron con mucha dureza.

Resulta que varios periodistas pinoleros le reclamaron en la conferencia de prensa tras el partido en Managua porque, supuestamente, este se había quejado del estado de la cancha del Estadio Nacional en ese país, cosa que el Piojo negó haber dicho.

A pesar que el mexicano se sostuvo en su postura, los comunicadores insistieron que sí lo había hecho y encararon al técnico a que se hiciera cargo de sus palabras con lo que se armó la discusión en media conferencia.

LEA MÁS: (Video) Nicaragua vs Costa Rica: Ticos se van con una amargura de Managua tras un empate muy feo

A Miguel Herrera le cuestionaron presuntas críticas que habría hecho sobre la gramilla del Estadio Nacional de Managua. (shu/FCRF)

“La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, afirmó el Piojo defendiendo su postura, a lo que los periodistas lo contradijeron y le dijeron en la cara “¡Sí lo dijo".

Al escuchar eso, el Piojo le subió un poco al tema y preguntó que cuándo y estos le atribuyeron una frase que la interpretan como un menosprecio.

“Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua”, tiró uno de los periodistas.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Costa Rica recibió muchas críticas por el mal empate Nicaragua. (Fenifut/Fenifut)

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Henry Bejarano es tajante al decir qué pasó en penal pitado contra la Sele

Ahí ya un poco picado, el Piojo les dijo “Es que ni siquiera es gramilla esto, es una alfombra, pero es para los dos, lo dije en la conferencia, las canchas en Costa Rica son otra cosa”.

El Piojo volvió a decir que la cancha no tuvo nada qué ver y atribuyó el resultado a una mejor actitud del equipo local, pero los pinoleros le seguían insistiendo en el asunto hasta que el técnico los paró en seco.

“Ya yo te contesté y te tengo que decir, ¿qué tuvo que ver la cancha? ¿Alguien más?“, dijo y cuando el periodista le quería seguir de necio lo calló al decirle. ”Ya está bueno, ya te contesté a tí“, sin duda un momento de bastante tensión.