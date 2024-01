Minor Díaz, entrenador de Liberia, rompió su protocolo por culpa del arbitraje de este miércoles

El entrenador de Liberia, Minor Díaz, rompió su protocolo de no hablar de los árbitros y se mandó fuerte contra el silbatero central Rigo Prendas y contra el presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, tras finalizar el partido de este miércoles entre Liberia y Heredia.

Minor Díaz técnico de Liberia rompió su propio protocolo. (Liberia)

Liberia perdió 1 a 0 contra el Herediano, en el estadio Edgardo Baltodano, pero le anularon un gol al minuto diez, que significaba el 1 a 0 a favor de Liberia.

Crisitan Reyes anotó de cabeza, pero en el camino de la bola había un jugador de Liberia adelantado y anuló el gol. La jugada fue polémica porque el jugador no estorba la visibilidad, como dijeron en la transmisión de FUTV, aunque el experto arbitral Hernry Bejarano dijo que estuvo bien anulado.

Ante esto, Minor Díaz, quien también se sintió perjudicado en el primer partido ante San Carlos, disparó con todo.

“Aquí pasan los errores y pasan los errores y con los árbitros no pasa absolutamente nada, hoy sí estoy un poco molesto. Yo no pongo pretextos, hoy no ganamos porque mi equipo no atinó al marco, fuimos más que el rival y el técnico (Jafet Soto) lo ha reconocido porque fuimos más en todo el sentido de la palabra.

“No me gusta hablar de árbitros, pero al final los perjudicados somos nosotros, los técnicos que no sacamos los resultados y eso es complicado, tengo familia que depende de esto y yo nunca he pedido que me quiten a favor, digo que piten lo justo y llevamos dos fechas del Clausura y ya hay dos errores muy marcados que perjudican el resultado”.

El tema es, ¿qué se ha arreglado del arbitraje de Costa Rica, esos que vinieron, el señor que vino? No solo es en este partido, es en todos los partidos . El técnico pierde y lo van a quitar, el árbitro se equivoca, ¿y?... ¿qué les hacen a los árbitros?”.