¿Pedirá sanción Alajuelense contra Jafet Soto o qué alternativas existen en el caso?

Michael Barrantes y Jafet Soto discutieron en medio partido por los gritos del dirigente contra Kevin Cabezas. Foto: Sergio Alvarado

La gritada que Jafet Soto, presidente del Herediano, le pegó a Kevin Cabezas, volante de Alajuelense, luego de que el jugador fuera expulsado en el duelo del martes no fue vista, en lo absoluto, con buenos ojos en el cuadro rojinegro.

Que un dirigente perdiera la compostura de esa manera y se pusiera a pelear con los jugadores manudos es algo que no está bien desde ningún punto de vista y que su futbolista entrara en el mismo juego, tampoco ayuda en nada, según la consideración del asesor legal erizo, Aquiles Mata.

En La Teja consultamos al abogado si piensan pedir una investigación o sanción contra el rojiamarillo o si podría existir algún tipo de castigo.

“Nosotros lo que esperábamos es que el comisario del partido y el cuarteto arbitral informaran de lo sucedido, de lo que pasó, que hubo alguna situación, pero no detallaron cuál fue. Lo que esperábamos es que esto se informara para que el Tribunal Disciplinario tomara las medidas correspondientes.

“Fue algo público y notorio, la gente lo vio, las cámaras lo enfocaron, entonces pareciera que de oficio el Comité Disciplinario puede actuar y también, ¿por qué no?, el Comité de Ética de la Federación; hay normas claras que dicen la manera cómo debe comportarse un dirigente, al no darse, esto es un mal ejemplo, en el caso de Liga Deportiva Alajuelense esto es lo que esperamos, que actúen de oficio y no tener que estar externando nada al respecto para que se cumpla la normativa”, comentó Mata a La Teja.

Lo ocurrido el martes en Santa Bárbara sí habría violado el Código de Ética de la Fedefútbol, según se puede apreciar en el artículo 13: Reglas generales de Conducta.

“Las personas sujetas al presente Código deberán ser consientes de la importancia de su función y de las obligaciones y responsabilidades concomitantes. En el ejercicio de sus funciones, las personas sujetas al presente Código adoptarán un comportamiento ético. Asimismo, se comportarán y actuarán de forma completamente digna, auténtica e íntegra”, dice parte del artículo.

Mata detalló por qué el club no pedirá investigaciones, sin embargo, sí les parece que hay todos los elementos para que el Tribunal actúe de oficio.

Aquiles Mata considera que el ejemplo dando en Santa Bárbara fue lamentable. Foto: Johan Rojas

“No, no, nosotros no, en este tipo de situaciones hay muchas cosas que hay que ponderar, no es conveniente estarle echando leña a la hoguera, acá es llamar a la cordura, que este tipo de acciones no se pueden dar.

“Se reportó que hubo un incidente, pero nada más, no se detalló qué tipo de incidente fue que se dio ni nada más, sin dar detalles, pero para eso están las cámaras, la prensa que informó al respecto, entonces, muchas veces los organismos correspondientes han actuado de oficio con lo visto y abrir un proceso de investigación si es que lo consideran pertinente o, sino, la Liga solo espera que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”, destacó.

Sanción

Sobre la sanción a Kevin Cabezas, Mata afirma que debía ser conforme a lo que se reportó en el informe, si no se detalló el incidente con Jafet, entonces no se debía incluir, como al final sucedió por lo que se le castigo solo con dos juegos por patear a un adversario con uso de fuerza desmedida.

Para don Aquiles es un caso en el que no está bien lo que hicieron ninguna de las partes, hasta su jugador, por el ejemplo que se debe dar en el fútbol.

“Es un deber en todas las personas alrededor del fútbol, dirigentes, sobre todo de la primera división, exhibir un buen compartimiento en todo momento e igualmente los futbolistas, no se ve bien eso que aconteció en ese partido, adonde un dirigente arremete contra un jugador y tampoco se ve bien que el jugador haya respondido de la misma manera”.