¿Mística o realidad? El aviso del “Tanque” Castro al Saprissa antes de ir a Liberia

El Deportivo Saprissa disputará las semifinales del torneo de Clausura 2026 ante el Municipal Liberia y esta serie define más que el pase a la siguiente fase, en busca del título.

El enfrentamiento entre aurinegros y morados, que será este domingo a las 4 de la tarde en el estadio Edgardo Baltodano, trae a colación la serie que ambos equipos disputaron en mayo del 2009, durante el torneo de Verano de ese año y que dejó a la S fuera de la final del certamen.

Liberia, que en ese entonces se llamaba Liberia Mía, sacó la tarea ante Saprissa y llegó a la final del campeonato ante Herediano. Los pamperos derrotaron a los florenses y consiguieron el primer título de su historia y en la provincia de Guanacaste sueñan con volver a conseguir un nuevo título.

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El juego entre Liberia y Saprissa será a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Jorge Alejandro Castro, exdelantero morado, recordó al Liberia de ese entonces y destacó las cualidades de Saprissa y el principal reto que tendrán los guanacastecos si desean volver a una final.

Solidez defensiva

El Tanque formaba parte de la planilla del Saprissa de ese entonces, pero no jugó la semifinal, porque en ese entonces estaba con la Selección Sub-20, que meses después jugaría en Egipto la Copa del Mundo.

Sin embargo, rescató que Liberia Mía contaba con una muy buena planilla y de ahí el éxito de los pamperos en ese certamen.

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“Liberia era un equipo muy bien armado; probablemente, el equipo con más figuras. Recuerdo que tenían a jugadores de garantía como Víctor el ‘Mambo’ Núñez, Álvaro Mesén, Minor Díaz, Esteban Sirias, William Sunsing. Era un equipo plagado de buenos futbolistas.

Liberia Mía fue campéon en el torneo de Verano 2009, luego de derrotar a Saprissa en las semifinales. Foto: archivo. (Archivo)

“El fútbol es un deporte colectivo, pero lo individual tiene que convertirse en pro del grupo, y era un muy buen grupo. Cada jugador era muy bueno y le pasó por encima a Saprissa, con sus figuras”, comentó.

¿Cómo ve al Liberia de hoy?

“Es distinto, porque es otra época, otras circunstancias, pero Liberia alzó la mano para pelear en semifinales. Los jugadores, la mayoría extranjeros, vinieron a sumar, empezando por el entrenador (José Saturnino Cardozo).

“Es un conjunto que puede complicar a cualquiera, se va a enfrentar en una fase distinta a Saprissa y estas instancias son diferentes, un nuevo torneo y deberá demostrar que tiene la capacidad para seguir en el campeonato”, agregó.

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El Tanque manifestó que el principal reto que tendrá la S ante los guanacastecos será mostrar una cara distinta a la que tuvo el 12 de abril pasado, cuando se enfrentaron a los liberianos y cayeron por marcador 1-2.

“La fase regular se juega muy distinto a la fase final. Saprissa deberá hacer un juego muy correcto ante Liberia, porque este equipo ha sabido jugarles a los grandes. Sin embargo, en fases finales la mística es otra, se muestra una dinámica diferente y eso influye en el juego”, dijo.

El exdelantero Jorge Alejandro Castro analizó a Liberia y Saprissa previo a las semifinales del Clausura 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero analizó al Saprissa de hoy y destacó la solidez defensiva y la capacidad del cuerpo técnico para formar un once, ante la ausencia de jugadores por lesiones o sanciones.

“Me parece que es un equipo práctico, que tiene solidez defensiva y, ante bajas por lesiones o sanciones, tiene una idea muy clara. Es muy ofensivo. Hernán (Medford) sabe manejar muy bien al equipo, sabe jugar con el recurso humano, llevar la mentalidad del equipo al siguiente nivel.

“Sea donde sea que juegue intentará ganar y toma decisiones tácticas adecuadas, junto con sus asistentes Raúl Ovares y Géiner Segura”, recalcó.