Muere de forma repentina José Orinson Amaya, presidente del Marathón, tras celebrar fecha histórica del club

El presidente del Marathón de Honduras perdió la vida luego de sufrir fuertes dolores en el pecho

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol de Honduras se encuentra de luto debido a la repentina muerte de José Orinson Amaya, presidente y empresario del Club Deportivo Marathón, quien falleció este lunes en San Pedro Sula.

La noticia fue dada a conocer por la prensa internacional, que informó que el dirigente, de 52 años, habría presentado fuertes dolores en el pecho y fue llevado de emergencia a un centro médico, donde, lamentablemente, perdió la vida tras sufrir un infarto.

Venía de celebrar una fecha histórica

La muerte del presidente tomó por sorpresa al ambiente futbolero, ya que apenas la semana anterior había celebrado el centenario del Marathón, equipo al que estuvo ligado durante los últimos 10 años como principal jerarca.

José Orison Amaya falleció este lunes debido a un infarto.
El mensaje que estremeció a la afición

Tras confirmarse la noticia, el club se pronunció mediante un mensaje publicado en X, en el que lamentó profundamente la partida de su dirigente.

“Club Deportivo Marathón lamenta, profundamente, la partida de nuestro presidente, pero también a un hombre que amó nuestros colores con el corazón. José Orinson Amaya deja un legado que vivirá en cada aficionado, en cada historia y en cada sueño verdolaga”, escribió la institución.

