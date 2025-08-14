Muere Jackson Graham a los 22 años y el mundo del deporte llora su partida

Jackson Graham falleció a los 22 años. (People en Español/Captura)

El mundo del deporte está de luto tras conocerse la trágica muerte de un joven jugador de fútbol americano de apenas 22 años.

Se trata del australiano Jackson Graham, quien también era amante del surf.

La triste noticia fue confirmada este jueves por la prensa internacional.

Familiares y amigos han expresado el dolor que les ha causado su partida. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento.

Según informó People en Español, el círculo cercano del deportista abrió una página en GoFundMe, en la que destacan la calidad humana de Jackson y buscan recaudar fondos para apoyar a su familia en estos duros momentos.

Uno de sus mejores amigos, Óscar Berry, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Cuando entré en mi primera clase en mi nueva escuela en Gold Coast tras mudarme desde Yamba, la primera persona a cuyo lado me senté fue Jack. Desde entonces, ha sido uno de mis mejores amigos. Era único, talentoso y con el corazón más grande del mundo”.