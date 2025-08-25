Muere joven futbolista a los 15 años y deja en luto al mundo del deporte. (San Lorenzo/X)

El fútbol argentino está de luto tras la muerte de Santiago Guzmán, un joven de 15 años que formaba parte de las divisiones menores del equipo San Lorenzo, según confirmó el club a través de un comunicado.

De acuerdo con La Nación de Argentina, Guzmán enfrentaba una dura enfermedad y, tras su sensible fallecimiento, la institución azulgrana decretó tres días de duelo.

“Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos.

“Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”, expresó San Lorenzo.

La noticia ha causado gran conmoción entre los aficionados y amantes del fútbol.