Nilsen Buján, protagonista del título del Cartaginés, analiza qué pasa con los brumosos

Nilsen Buján trabajó la parte mental de los jugadores para ayudar a conquistar el título. Foto: Instagram

Darle la vuelta a la página, luego de ser campeón, es un tema que le ha costado al Cartaginés.

Problemas para ganar y una lluvia de tarjetas rojas a sus jugadores son algunas de las situaciones que ha enfrentado el club al inicio de este torneo.

Para analizar un poco la situación de los blanquiazules, buscamos a una figura que fue vital para que lograran el tan anhelado cetro número cuatro, el periodista Nilsen Buján, quien realizó un brete vital desde la parte mental.

Los servicios del periodista acabaron luego de la final y nos dio sus puntos de vista de lo que podría estar pasando.

“En los días siguientes (al triunfo) hay que hacer un planteamiento de qué fue lo que se consiguió, después de eso hacer un planteamiento de hechos, cómo darle sostenibilidad en el tiempo y después ver si necesito ayuda estructural o personas para que eso se mantenga en el tiempo”.

“Ese análisis en lo corporativo y lo deportivo muchas veces no se hace, se hace una parte, pero sin atención no se sostiene. Por ponerte un ejemplo, he estado hablando con algunos dirigentes y exfutbolistas y uno de ellos me decía que en Costa Rica, cuando se logra un campeonato, se celebra, pero después de ahí no se hace una retrospectiva de qué pasó o cómo se logró”.

- ¿Qué debe cambiar en la mente del futbolista después de conseguir algo tan importante como un campeonato?

“¿Qué es lo que cambia ahí? Que automáticamente tenés que poner un chip de que a la vida, de la euforia, de la emoción, de lo mágico y maravilloso, hay que darle una parte de seriedad y profesionalismo, de caer con los pies en la tierra”.

“Decir: ‘Ya logramos el objetivo, pero ese objetivo no tiene que dejarnos ciegos para no ver otras cosas que hay adelante’. Al final lo que cambia es la madurez y la humildad, que tenés que incorporarla, para tomar decisiones basadas en equipo, en lo mejor para el entorno y tus compañeros”.

“Tenés que cambiar porque ya no sos igual al de ayer, se alcanzó algo grande, debes adherirte a herramientas nuevas. Acá los más grandes en el equipo deben retroalimentar a los más pequeños y ellos mostrar cuáles son las necesidades”.

Las tarjetas rojas han sido toda una pesadilla para los brumosos. (JOHN DURAN)

- ¿Los más grandes, los que ya han sido campeones varias veces, tienen que ubicar a los más jóvenes de que hay que darle vuelta a la página?

“Claro y hay que hacer un corte ahí, decir: ‘Ya pasamos tal escenario, pero ahora viene tal y tal cosa’, transmitir esa vivencia es fundamental”.

- ¿El tema de las tarjetas rojas en el Cartaginés es algo casual o hay algo de fondo por todo lo vivido recientemente?

“Creo que eso es un tema emocional; la emoción te está llevando a tomar esas acciones y eso es algo que a nivel profesional tenés que bloquear y saberlo administrar. Cuando uno es un profesional, tu parte emocional debe entrar en sí y no dejarse cambiar por el ambiente o por una situación”.

“Si uno analiza la reacción de Ronaldo (Araya) con el tema de su expulsión (ante Saprissa), es algo emocional, no es de otra índole. Se fue por la emoción de reclamarle al árbitro que expulsó a quien él ve como su líder, que es Marcel (Hernández), pero emocionalmente ahí tenés que bloquearte y no reaccionar así. Eso se logra con la madurez, algo que se consigue trabajando diariamente”.

- Está claro que a un jugador al que un árbitro reporta que lo expulsa porque lo retó a darse de golpes afuera del estadio le faltó madurez...

“Es así, eso nubla a la persona, se toman malas decisiones y no es porque la persona no sabía que no puede hacer eso, sino porque te nublaste y no tuviste la madurez para determinar que eso no era bueno para vos”.

Figuras como Michael Barrantes, con toda su experiencia, deben ser quienes ayuden a aterrizar a sus compañeros. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

- Los equipos muchas veces, cuando fracasan o no consiguen un objetivo, dicen que hay que saber cómo comportarse ante eso. ¿Cuando se es exitoso, también hay que saber cómo comportarse para poder seguir adelante?

“También. Ya ves que Michael Barrantes -en declaraciones luego del partido de Saprissa- dice: ‘Acá hay algunos que tiene que hacer un autoanálisis’, pero eso no se tuvo que haber hecho hoy, voy a decírtelo así, se tuvo que hacer el viernes después de la final, no el jueves, porque todavía andabas con la fiesta encima. Pero se tuvo que haber hecho el viernes, sábado o domingo, y llegar el lunes ya con otra perspectiva y compartirla en el grupo. Ese autoanálisis de decir: ‘Perfecto, soy campeón, rompimos 82 años, hicimos esto, esto y esto, pero qué voy a llevar a mi equipo, qué voy a aportar nuevo’.”

“Es algo muy cultura tica, reaccionamos ya cuando tenemos el agua hasta el cuello”.

- ¿Hay que cuidarse de las excusas y las justificaciones de decir que ‘hay que dejarlos celebrar’?

“Ve que los de experiencia ya han ido diciendo que eso ya se tuvo que haber cerrado, Allen Guevara lo ha dicho, Barrantes lo ha dicho, creo que hasta Marcel, dijeron que ya, que esa historia ya pasó. Ahí es donde viene la humildad y la madurez, tener ese balance ahí adentro”.