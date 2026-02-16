Niño aficionado del Cartaginés vive un sueño gracias al noble gesto y promesa de Fernán Faerrón

Fernán Faerrón tuvo un gesto muy noble con el joven de 10 años Emiliano Solano Morera, quien es aficionado del Club Sport Cartaginés y tiene una discapacidad visual.

El sábado anterior, junto con unos familiares, el niño fue al estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara a esperar el bus del equipo brumoso, y se topó con una linda sorpresa, y fue el gesto de Fernán Faerrón, quien llegó a saludarle y a hacerle una promesa.

Melina Morera es la mamá de Emiliano (Melina Morera/Melina Morera)

“La próxima vez que lo vea le regalo la camisa”, le dijo Faerron al joven aficionado blanquiazul mientras lo saludó.

Emiliano está muy emocionado, contó la mamá

En La Teja hablamos con la madre de Emiliano, Melina Morera Aguilar, quien nos contó sobre la ilusión de su hijo y acerca de la pasión blanquiazul del joven.

“Emiliano estaba con un tío que vive en Heredia, entonces ellos lo llevaron porque él se desvive por eso y lo llevaron a esperar el bus a la llegada del Cartaginés”, contó la madre.

“Él está muy ilusionado porque le abrieron la ilusión, ya que él siempre con Cartaginés en la boca, y él solo me dice que al estadio quiere ir, pero tenemos un bebé de un año y es por eso que casi nunca lo podemos llevar al estadio, pero está muy ilusionado con eso”, relató.

Doña Melina reveló desde cuándo es que su hijo se hizo tan aficionado brumoso, además de que Emi vive en Cartago.

“Se hizo muy aficionado cuando quedaron campeones; yo lo llevé a ver el partido cuando lo transmitieron en las ruinas, después a la celebración en el estadio cuando se hicieron conciertos y todo eso, y desde ahí no hubo poder para que se devolviera; se hizo muy de Cartaginés”.

Emiliano es muy fan del Cartaginés (Melina Morera/Melina Morera)

La mamá dice que Emiliano tiene una discapacidad visual debido a un cáncer desde muy temprana edad.

“Él usa prótesis en ambos ojos, ya que lo diagnosticaron con cáncer en la retina desde el año y cuatro meses. El proceso fue muy largo e intenso: primero perdió el ojo derecho; a los años, él siguió con tratamiento y ya después perdió el ojo izquierdo”, mencionó.

Para la mamá de Emiliano, se siente muy lindo que un jugador como Fernán Faerrón tenga un gesto así con su hijo.

“Es un sentimiento muy lindo, demostrando que ahora, él como papá, siente o le toca el corazón, supongo, y se notó la humildad de Fernán”, acotó.

Al mismo tiempo, ella nos contó cómo hace Emiliano para seguir tanto a los brumosos, pese a su discapacidad, y que esperan ir a los siguientes juegos al Fello Meza.

“Él siempre pone el radio y los escucha, y ahora el miércoles en Concacaf me comentaron que lo iban a invitar, pero que, como es de Concacaf, no puede lo de la camisa con Faerrón, pero que, al parecer, sería el fin de semana contra Liberia”, concluyó.