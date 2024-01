Novia de Fidel Escobar está agradecida por una razón muy especial

La guapa novia del futbolista del Saprissa Fidel Escobar, Stephanie Morales, está pasando un cumpleaños llena de felicidad y agradecimiento.

Stephanie cumplió 30 años este domingo y lo recordó en sus redes sociales con una foto en la que sale con su amor y escribió unas palabras muy sentidas.

Esta fue la foto que posteó Stephanie Morales con Fidel Escobar. (Instagram )

HBD TO ME (Feliz cumpleaños a mí) #30 gracias a Dios por un año más que me permite vivir junto a mi familia”, y colocó la imagen de un corazón.

Escobar y Morales han formalizado su relación y se ve que la pasan muy bien juntos. El panameño es uno de los jugadores más importantes del Saprissa en la actualidad.