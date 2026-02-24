Nueva bronca entre periodistas: Josué Quesada explota contra Yashin Quesada

Un nuevo conflicto entre periodistas está a la orden del día, ahora con Josué Quesada respondiendo a un comentario que, según el comunicador, iba dirigido hacia él por parte de Yashin Quesada.

En el espacio el País de Josué de este lunes, Josué comentó algo que dijo Yashin, que no le cuadró para nada.

Josue Quesada le tiró con todo a Yashin Quesada (Cortesia Josue Quesada/Josue Quesada)

Diego País explicó lo dicho por Yashin que molestó a Josué: “Estaba con muchos adjetivos calificativos a la radio, lo que era, lo que significaba, pero luego dice: ‘No le den mucha bola a la gente esa de los streams nuevos en YouTube que tienen 5000 personas en vivo’”, a lo que Josué saltó de inmediato.

“Yashin nos tiró M..... que pegue él esas 5000 personas, no dijo nombres, en el Día Mundial de la Radio, Yashin nos tiró M...”.

“Dijo que la radio es el medio por excelencia y que no se dejen nublar por los que tienen programas en YouTube con 5000 personas conectadas porque en la radio tienen 250 mil; eso es mentira. Yashin, no pasás de 160 por live en YouTube y me tirás a mí que tengo 5000; hasta les dijo a los jóvenes que estudian periodismo que no se dejen nublar por esos programas. Yo ese día me quedé callado, pero ya que País lo mencionó…”, acotó Josué.

Yashin Quesada fue blanco de críticas por parte de Josué Quesada (Captura/Captura)

“No entiendo la necesidad de enaltecer a la radio tirándonos a nosotros. Haz tú tu radio y nosotros YouTube; la radio la hacés muy bien y nosotros YouTube muy bien; en lugar de reconocer el mérito de nosotros, que lo diga él, que no pasa de 100, 120, 150, es difícil”.

Ante esos comentarios de Josué, le consultamos a Yashin sobre si quería referirse al respecto y respondió: “Muchas gracias por contactarme, pero no tengo nada que responderle”.