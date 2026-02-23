Óscar Ramírez ya tuvo un momento malo en Alajuelense que le pasó una factura muy cara

La nueva derrota de Alajuelense en el torneo nacional provoca que la situación con respecto a la clasificación empiece a tener algún grado de preocupación, debido a los puntos que está perdiendo el campeón nacional y que lo alejan de los primeros lugares.

Ya con Óscar Ramírez, la Liga sabe lo que es quedarse fuera de la fiesta de semifinales, y es que el arranque es muy semejante al actual en este Clausura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense suma solo nueve puntos en el presente torneo (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Para el certamen de Verano 2012, luego de que los rojinegros se coronaran tricampeones nacionales, acabaron en la quinta casilla de dicho torneo, por lo que no pudieron buscar el tetracampeonato.

Para ese campeonato, se jugaba con once equipos, por lo que un club por jornada descansaba; precisamente fueron los erizos los que en la fecha 1 no jugaron, por lo que en sus primeros ocho compromisos tenían 9 puntos, los mismos que llevan en el presente torneo.

Los primeros juegos de ese torneo de la Liga del Macho sumaron nueve puntos: tras perder en la jornada dos contra Belén, en la tres cayeron contra Cartaginés, en la cuatro ganó a Orión, en la cinco superaron a Heredia, Puntarenas venció a los erizos en la sexta, en el clásico cayeron en la posterior, para después caer contra Santos y ganarle a Limón en la novena.

Los manudos suman nueve unidades en este Clausura 2026 tras vencer a San Carlos y Guadalupe, además de tres paridades ante Liberia, Herediano y Pérez Zeledón.

En ese torneo del 2012 con Óscar Ramírez, se quedó a un punto de poder clasificar, avanzando Pérez Zeledón como líder, Santos de segundo, Saprissa y Herediano como el cuarto lugar por una unidad sobre los leones que no pudieron lograr avanzar para pelear por el tetracampeonato.

Exfigura de Alajuelense opina del momento del equipo

En La Teja hablamos con el exvolante de la Liga Deportiva Alajuelense Pablo Izaguirre acerca del momento que pasa el club.

“En estos momentos la Liga no tiene que preocuparse, sino ocuparse de lo que ha pasado en el inicio del torneo; estamos claros de que ha tenido bajas en los laterales que han sido regulares en el semestre anterior, Matarrita y Piñar, que el otro día Piñar jugó poco; entonces, donde la Liga había sido muy fuerte en defensiva, ahora está recibiendo más goles”, expresó Izaguirre.

Óscar Ramírez vivió un inicio de torneo como este en el Verano 2012 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“También hay unas individualidades de la Liga que se están resintiendo por no estar en el nivel del torneo anterior; esa combinación ha hecho que pierda puntos, entonces son cosas que también deben ocupar a la Liga para clasificar en el torneo y más adelante Concacaf”, añadió.

Pablo mencionó algunos puntos bajos de individualidades que está sufriendo el equipo rojinegro.

“Los laterales son algo que han resentido. Creichel Pérez no está en su nivel, Bran también debe levantar; el tema de análisis de los dos nueves con Cisneros y Zaldívar, Ángel para mí no está jugando de nueve como tal, entonces eso le puede restar espacio a un volante; son cosas mías que se pueden analizar”, mencionó.