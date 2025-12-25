Opinión del morado: El mejor regalo de Navidad que nos puede hacer Saprissa es hablarnos con la verdad

Saprissa con muy poquito dio la pelea en la final. (JOHN DURAN/John Durán)

En plena Navidad y a unos días de terminar el año, creo que a todos nos da esa nostalgia de pensar lo que fueron estos últimos 365 días en nuestras vidas.

En mi caso, debo de agradecer por algunas cosas materiales que por fin pude conseguir, porque mi hijo se graduó y va para el cole, por las personas que me rodean y por la salud (aunque en estos días una gripe me pegó fortísimo).

Entre tantas bendiciones siempre hay un punto negro, que me deja un gran sinsabor y más que eso una zozobra de lo que vendrá, pues no se ve la luz al final del túnel: claramente hablo de mi pasión por Saprissa.

Si bien algunos pensarán que el fútbol es algo superficial, que no puede afectar la forma de vivir de las personas, los que realmente lo sentimos sabemos que es así. Desde el sentido del humor hasta el estado de ánimo, las ganas de comer, de salir, etc., todo eso se ve afectado cuando el equipo de uno anda mal.

Este año ha sido durísimo y más allá de los grandes ridículos que vimos en la cancha al quedar eliminados de la Copa Centroamericana en primera ronda, solo necesitando un gol para pasar, no ganar ni uno de los clásicos en el torneo recién finalizado y perder una final contra nuestro archirrival después de muchos años, lo que se vivió afuera del verde es lo que realmente preocupa.

Saprissa desde hace mucho no tiene rumbo, sus dirigentes no son claros ni sinceros y lejos de ser humildes y aceptar sus horrores, cada vez más se dejan manejar por el ego y se lo traspasan a figuras que jamás pensaríamos verlas con esas actitudes, un ejemplo, Vladimir Quesada haciéndole una seña a los liguistas de que tenemos 40 campeonatos.

¿Para qué 40 campeonatos si el futuro pinta muy oscuro? A cada rato las ligas menores quedan en evidencia de que no vienen bien, Erick Lonnis, quien llegó como apagafuegos después de la nefasta administración de Juan Carlos Rojas- Gila, se ha dedicado a hacerse de enemigos, a inventarse fantasmas y a ir como el cangrejo, pues claramente se nota que el puesto le está quedando grandísimo y que no está preparado para lo que es el fútbol de hoy.

Si bien, no hay que ser sabios para saber que el tema económico viene mal, creo que el saprissismo agradecería mucho que le hablen con la verdad y digan qué tan mal estamos, así dejamos de ilusionarnos con algún fichaje que nunca llegará o con la posibilidad de pelear tú a tú con los rivales y no solo apelar a la mística o al ADN que al menos en este año y medio parece que se nos olvidó.

Ojalá el nuevo presidente y el millonario de Durman Esquivel logren encaminar el rumbo del equipo, saben que cuentan con una afición fiel, solidaria y muy apasionada, que solo pide que le digan la verdad para sacar el barco adelante.