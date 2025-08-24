Opinión: “El formato del torneo, los divos y los alcahuetas se están paseando en el fútbol nacional”

El fútbol de Costa Rica está enfermo y sin ser experto en el tema, creo tener un diagnóstico de qué es lo que está pudriendo todo.

A Paulo Wanchope lo despidieron del Saprissa con un porcentaje que no parecía tan terrible. Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) (Redacción Perfil/Jorge Navarro para La Nacion)

Empiezo diciendo que nunca he sido amante de los torneos cortos, porque creo que son lo peor que nos ha pasado.

Primero, inflan los números de los títulos. Antes ser campeón se disfrutaba porque costaba un año de esfuerzo, ahora es tan fácil que basta con pegar cuatro o seis buenos partidos y listo.

LEA MÁS: Erick Lonis dijo cómo está el asunto para el regreso de Marcelo Tulbovitz a Saprissa

Y a eso nos acostumbramos todos, incluídos los futbolistas, técnicos, directivas y aficionados. ¡Nos volvimos mediocres!

Ahora justificamos que un equipo tenga un pésimo torneo, que dé lástima, que lo goleen a cada rato, que tenga TRES técnicos en seis meses, pero si se mete de rebote a semis, levanta y es campeón, lo bañan en miel... ¡Seamos serios!

En el fútbol de Tiquicia no hay constancia, no hay regularidad, no hay excelencia; pero sí hay improvisación, nadaditos de perro y muchísimo cálculo.

A Pablo Salazar no le dieron ni cinco partidos con el Herediano. Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)

Ahora a ese maldito cáncer hay que sumarle que hay algunos que juegan con esa carta para quitar y poner técnicos, porque el torneo es tan corto que saben que los alcahuetas los complacen si no ganan dos o tres partidos.

Hay que replantear todo, sino esto se va a ir para el carajo y Panamá y los vecinos son los que van a hacer fiesta.

¿Se necesitan las taquillas? Sí, pero inventen, pónganse creativos, nada cuesta hacer un torneo bueno y exigente y al mismo tiempo lograr que la gente vaya al estadio.

LEA MÁS: Alonso Martínez le salvó el salario a un periodista tico y demostró lo humilde y buena gente que es

Yo sueño con un campeón al año, no dos; con que el Apertura y el Clausura lo gane el equipo que hizo más puntos y si son dos equipos distintos, que ahí sí haya una gran final ida y vuelta. Listo.

Mezclás los dos formatos, dejás de prostituir los títulos y le das mucho más valor al campeón. ¡Qué cueste buen fútbol y constancia!

Luis Marín suele ser un técnico exigente y ya lo echaron. Albert Marín para la Nación. (Albert Marín/Sporting FC vs Club Sport Heredia)

Quizás así los clubes se enfoquen en procesos largos, en respetar a los técnicos que quieren trabajar de manera profesional y en dejar de darle tanto poder a los divos que ya saben lo que tienen que hacer para que los alcahuetas los complazcan.

Y ojo, antes de que brinquen los que tienen la piel más sensible, no hablo de un equipo en específico, hablo de TODOS.

LEA MÁS: Gerson Torres explicó porqué en el primer partido de Vladimir Quesada se vio mejor que con todos los que estuvo Paulo Wanchope