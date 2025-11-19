Orlando Galo al borde del llanto deja ver su dolor tras quedar nuevamente fuera del Mundial

Con la voz entrecortada y un visible dolor tras la eliminación de Costa Rica, Orlando Galo seguirá sin poder cumplir su sueño mundialista, ya que para el 2022, un caso de dopaje lo dejó fuera, y ahora tampoco pudo ser para el volante tico.

Galo fue uno de los jugadores más regulares de la Tricolor, y fue estelar en este doloroso último compromiso ante Honduras, que con el empate sin goles dejó a ambos fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Orlando Galo no pudo ocultar la tristeza de quedarse de nuevo sin mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En zona mixta, Orlando se notaba al borde del llanto por ver frustrado, otra vez, su sueño de ser mundialista.

“Tratamos y luchamos hasta el último minuto por entregar todo, de sacar los resultados, pero no se nos dio. Vamos a ser autocríticos en el momento más agridulce de nuestras vidas; vamos a ser responsables de lo que cometimos o lo que defraudamos a nuestro país, familia, a todo el grupo.

“Es demasiado difícil saber que no estarás en el Mundial, que trabajaste por tanto tiempo”, comentó en zona mixta.

“En realidad, sabía que la pregunta iba a llegar en algún momento, yendo al Mundial o no, íbamos sobre la alegría de que ahora se me hubiera dado, pero ahora somos responsables. Hace cuatro años no pude ir al Mundial, mis compañeros querían ir a otro Mundial, otros en su vitrina, otro más, y yo, mi primero.

“Los planes de Dios así son, en este momento así lo quiso Dios; a veces, no entendemos el porqué. Somos conscientes de que Él tiene un propósito para cada persona y este era el de los jugadores de la Selección.

Pese a jugar a estadio lleno, Costa Rica se quedó a un gol del repechaje. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ahora somos conscientes de que no vamos al Mundial, tenemos que poner el pecho a las balas y dar la cara en el difícil momento que va a pasar el país, el de la selección, y ahora toca levantarnos porque después viene otro Mundial y espero que ahí sí pueda estar”, aseguró Galo al borde del llanto.