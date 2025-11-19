Orlando Galo al borde del llanto deja ver su dolor tras quedar nuevamente fuera del Mundial

Con la voz entrecortada y un visible dolor tras la eliminación de Costa Rica, Orlando Galo seguirá sin poder cumplir su sueño mundialista, ya que para el 2022, un caso de dopaje lo dejó fuera, y ahora tampoco pudo ser para el volante tico.
Galo fue uno de los jugadores más regulares de la Tricolor, y fue estelar en este doloroso último compromiso ante Honduras, que con el empate sin goles dejó a ambos fuera de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
En zona mixta, Orlando se notaba al borde del llanto por ver frustrado, otra vez, su sueño de ser mundialista.
“Tratamos y luchamos hasta el último minuto por entregar todo, de sacar los resultados, pero no se nos dio. Vamos a ser autocríticos en el momento más agridulce de nuestras vidas; vamos a ser responsables de lo que cometimos o lo que defraudamos a nuestro país, familia, a todo el grupo.
“Es demasiado difícil saber que no estarás en el Mundial, que trabajaste por tanto tiempo”, comentó en zona mixta.
“En realidad, sabía que la pregunta iba a llegar en algún momento, yendo al Mundial o no, íbamos sobre la alegría de que ahora se me hubiera dado, pero ahora somos responsables. Hace cuatro años no pude ir al Mundial, mis compañeros querían ir a otro Mundial, otros en su vitrina, otro más, y yo, mi primero.
“Los planes de Dios así son, en este momento así lo quiso Dios; a veces, no entendemos el porqué. Somos conscientes de que Él tiene un propósito para cada persona y este era el de los jugadores de la Selección.
“Ahora somos conscientes de que no vamos al Mundial, tenemos que poner el pecho a las balas y dar la cara en el difícil momento que va a pasar el país, el de la selección, y ahora toca levantarnos porque después viene otro Mundial y espero que ahí sí pueda estar”, aseguró Galo al borde del llanto.