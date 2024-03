Orlando Galo resume en una frase el camino que debe seguir Costa Rica para vencer a Argentina

Orlando Galo espera que esta generación le dé más alegrías a Costa Rica. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Orlando Galo se ha ganado la confianza de Gustavo Alfaro en la Selección de Costa Rica y en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Argentina, resumió en una frase cómo deben enfrentar a los campeones del mundo.

El volante reconoce que los ticos tienen todo para sorprender, pero será cuestión de no dejarse intimidar por la historia argentina.

“Es cuestión de creérsela, tenemos las mismas capacidades, es cuestión de creerse mentalmente que podemos competir”, dijo.

Apoya al profe

Galo elogió a Gustavo Alfaro por el trabajo que ha hecho con la Sele y valoró una acción que tuvo, que fue clave para que los ticos lograran el pase a la Copa América.

“Nos da mucho gusto lo que el profe intentó y logró, que fue parar el torneo nacional para que todos los que convocó estuvieran cinco días antes entrenando con él y da gusto ver cómo nos ayuda a los más jóvenes en formarnos”, explicó.

Agregó que esa confianza se logra con trabajo y tiene la mejor fórmula para mantenerse mucho tiempo con el equipo de todos.

“Por eso me voy a esforzar todos los días, vamos paso a paso y no nos vamos, no puedo adelantarme, seguiré trabajando para seguir en las convocatorias de la Selección Nacional”, concluyó.