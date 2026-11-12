Óscar Duarte habría recibido una dura noticia tras su larga lesión en la rodilla

El periodista Kevin Jiménez informó que el defensor del Saprissa, Óscar Duarte, habría tenido una situación en su rodilla que viene siendo tratada por una lesión en el ligamento cruzado.

“Óscar Duarte con problemas en su rodilla (lo operaron), están realizando estudios en estos momentos, pero no pinta bien”, publicó el periodista en sus redes.

Kevin Jiménez informó que Duarte habría tenido una situación en la misma rodilla que se viene de lesionar. (JOHN DURAN)

Ante esto, en La Teja buscamos la posición del Saprissa, pero no obtuvimos respuesta; no obstante, conversamos con el doctor Willy Gálvez para que brindara una explicación de lo que podría suponer esto para Duarte, teniendo en cuenta que, según Jiménez, es la misma rodilla operada.

“Los estudios son claros: en atletas de alto rendimiento, que tras la reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, las principales situaciones posteriores que hagan una recaída serían que se volviera a romper el ligamento cruzado total o parcialmente, o que haya tenido una lesión, la del año pasado, que viniera acompañada de lesiones a nivel de meniscos”, mencionó el doctor.

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Gálvez le comentó a La Teja que incluso hay más posibles escenarios ante esta nueva lesión que habría tenido Óscar.

“Toda ruptura del ligamento cruzado anterior a veces se acompaña de una ruptura del cuerno posterior del menisco externo. También desconocemos si al jugador se le aplicó una técnica, que no es obligación hacerlo, un let, que consiste en tomar un fragmento de la banda iliotibial y fijarlo con tornillo hacia el fémur para dar más estabilidad”, agregó.

Gálvez concersó con La Teja para ver eventuales escenarios sobre la rodilla de Duarte. (Aionso Tenorio)

“También puede ser una situación propia del jugador, en la que el atleta siente que no está estable, ya que no ha recuperado masa muscular y estabilidad articular, pues cuando se da la reconstrucción de ligamento cruzado, este proceso quirúrgico le quita músculo”, explicó don Willy sobre eventuales panoramas.

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El experto sí fue claro en que no se atreve a dar un escenario de cuánto tiempo podría estar fuera por este eventual inconveniente, por lo que, hasta ahora, lo que queda es tener paciencia para conocer más detalles y saber si incluso se trata de una lesión distinta en la rodilla de Duarte.

Desde La Teja le enviamos un fuerte abrazo a Óscar y le deseamos lo mejor para que, Dios mediante, esta situación sea lo menos posible y tenga una pronta recuperación.