Óscar Esteban Granados le dejó claro a un seguidor cuáles son sus colores deportivos

El exjugador del Herediano Esteban Granados le dejó claro a una persona que sus colores son el rojo y amarillo, pese a que se crio en Cartago e hizo sus primeras armas con el Club Sport Cartaginés.

Este domingo, luego del juego del Team contra Guadalupe, Granados escribió en su cuenta de Twitter: “Bien, mi Team” y de inmediato, un usuario de esta red social le trató de decir que él mentía al afirmar que sus colores eran el rojo y amarillo.

“Usted es Cartaguito puro, deje de congraciarse, ya cansa tanta labia”, le replicó una persona que se hace llamar Hends.

De inmediato, el exjugador le dijo: “Que algún buen samaritano herediano le explique a este señor”. Pero el pleito no paró ahí, porque esta persona le reclamó: “No hay nada ni nadie que me saque de mi posición. Es Cartaguito y trató de burlarse de una situación de un equipo hace unos años atrás, yá que usted señor es millonario eso no le da derecho para la burla. Cambio y fuera”.

Granados le respondió con un último tuit: “Opinar objetivamente, nada de insultos y revanchismos, respetar opiniones, pero defendiendo la propia e ignorar a quien haya que ignorar”.