Jicaral selló el boleto a la final del torneo de Clausura de la segunda división

Jicaral Sercoba sacó la faena este domingo en la semifinal de la Liga de Ascenso al derrotar al Uruguay de Coronado 2 a 1 e imponerse en el marcador global por ese mismo marcador.

El juego se desarrolló este domingo a las 11 de la mañana en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, donde juega los partidos el equipo de la Península.

Jairo Arrieta anotó el primer gol ante Uruguay de Coronado. (Prensa Jicaral)

Las anotaciones fueron de Jairo Arrieta al 50 y Justin Roque al 56, para el cuadro local, y Gustavo Portugués, para los uruguayos, al 63.

Jicaral dejó en el camino, en los cuartos de final, a Limón Black Star, uno de los favoritos y espera al rival para la final del Clausura, que se definirá este lunes en la noche entre Santa Ana y Escorpiones de Belén. La serie va 2 a 0 a favor de Santa Ana.

Santa Ana es el campeón de Apertura, si repite, sube a la primera división, si el campeón es otro (Jicaral o Escorpiones), deberá disputar una gran final.

Este juego será este lunes a las siete de la noche en el Polideportivo de Belén.

Recordemos que Jicaral estuvo tres temporadas en primera división. Descendió en el 2021 cuando justo se empezaba a hablar de un complejo deportivo en la zona, que es toda una realidad y que se llama Centro Integral de Alto Rendimiento (CIAR).

Pero, además, tienen en planes reconstruir el estadio, en mancuerna con la municipalidad y ponerle de nombre: Corazón de la Península, como nos lo dijo Roy Barrantes, presidente de Jicaral Sercoba.

Jicaral está listo para la final.

“El trabajo que estamos haciendo en liga menor con el desarrollo del CIAR, nos llena de ilusión, tenemos iluminación en la cancha sintética, un campo natural. En el grupo que estamos ahorita, sin tener aún los resultados de hoy, estamos de primer lugar en las tres divisiones, sub 15, sub 17 y sub 20″, expresó.

Ese complejo ya está funcionando, pero Barrantes nos habló del estadio que planean a futuro.

Es la remodelación o ampliación del estadio Cívico Jicaraleño, dice que tienen todas las ganas en el proyecto, pero falta trabajo.

“Trabajamos en un proyecto con la municipalidad desde hace tres años para hacer el estadio Corazón de la Península, pero por cuestiones de política se ha entrabado, esperemos que se vuelva a reactivar con el nuevo gobierno municipal”, añadió Barrantes.

Dijo que el CIAR está a 600 metros del estadio y que ya compraron el lote que está atrás de la zona norte para hacer la cancha más grande.

Expresó que el equipo descansará este lunes y el martes se integran de lleno para la final y adelantaron que el rival que sea, será muy complicado.