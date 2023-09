Padres de Kenneth Tencio atravesaron una barrera que fue clave para el éxito de su hijo

Dunia Esquivel y Danilo Tencio han sido claves para que su hijo Kenneth Tencio haya triunfado en el deporte. (Lilly Arce Robles.)

Hoy por hoy muchos ven los vuelos y las acrobacias de Kenneth Tencio a nivel mundial con gran admiración, pero no calculan que detrás suyo hubo mucho apoyo de parte de una familia que hizo lo que podía cuando era solo un chiquito, como confiar en sus sueños.

Cuando el ciclista brumoso estaba pequeño, a su mamá, Dunia Esquivel, y su papá, Danilo Tencio, las dudas los hicieron pensar un poquito sobre si podía haber un futuro con la bicicleta, pero el convencimiento que les daba su hijo que él estaba para grandes cosas pudo más.

Sin duda una de las claves del éxito de Pollis, quien hoy puede rajar que es uno de los mejores atletas del mundo en su deporte, fue la confianza y apoyo de sus padres.

“Yo siempre confié mucho en él, sabía que iba a lograr muchas cosas porque cuando conversaba con él tenía un grado de madurez muy grande al contarme lo que quería, los sueños y los planes los tenía muy claros, por eso siempre le tuve mucha confianza, nunca tuve duda de eso”, dijo doña Dunia.

Había que tener mucha confianza para que cuando su hijo entrando en la adolescencia les dijo que él quería vivir de hacer trucos en bicicleta, le respaldaran, deporte del que realmente conocían muy poco.

“Cuando él tenía como doce años yo le decía ‘Mi amor, ¿Qué carrera va a estudiar usted?’ y me respondía: ‘Yo voy a volar con mi bicicleta por tooodo el mundo’ y yo le decía, ‘no, no mi amor, pero hay que estudiar una carrera’, él solo se reía y me decía que iba a volar con la bicicleta”

“El corazón de madre siempre le da a uno como una señal de si va por buen camino y entonces ahí dije, ‘si es lo que él quiere y lo que lo va a hacer feliz, entonces ¿cómo no le vamos a dar ese apoyo?’”, añadió.

LEA MÁS: Vea los nuevos e impresionantes trucos con los que Kenneth Tencio quiere volver loco al mundo

Don Danilo Tencio se siente sumamente orgulloso al ver los niveles que ha alcanzado su hijo Kenneth Tencio en el deporte. (Lilly Arce Robles.)

Por dicha doña Dunia no se dejó carbonear por algunas voces que decían que “no le veían futuro” y que mejor “lo mandara a conseguirse un trabajo” y el porqué es muy simple, ninguna de esas personas conocía a su muchacho como ella.

“Yo siempre digo que uno conoce a sus hijos, desde pequeños sabe quiénes son. Yo sí recibí algún comentario de algún vecino o así que me decía. ‘¿Pero no le baja las notas en el colegio? ‘No, él va muy bien en el colegio’, respondía. ¿No le baja las notas con tanto andar en la calle en bici?’ ‘Es es que él no anda en la calle, anda entrenando’. Como yo siempre confíe en él, sabía que iba por buen camino y nunca hice caso a los comentarios”, recordó la orgullosa mamá del atleta olímpico.

LEA MÁS: Kenneth Tencio cumplió uno de los grandes sueños de su carrera este viernes

Kenneth Tencio muestra sus tres nuevos trucos

Humildad

Don Danilo también confió y defendió ante otras personas el plan que su hijo tenía.

“Él ha dejado muy claro que se puede vivir de esto, al principio la gente me decía que él solo andaba de arriba para abajo en bicicleta, que con eso no se gana nada, yo veía casos de gente que habían estudiado pero no lograron nada, pero a él teníamos que dejarlo que dejarlo, no podíamos cortarle las alas y acá está volando, demostrando que el cielo es el límite “, comentó sacando pecho el tata.

Kenneth Tencio fue el primer rider que representó a Costa Rica en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Aunque muchos piensen que ya Pollis la tiene hecha, los consejos de sus papás siguen siendo cosa de todos los días y la educación y bases que recibió en la casa, es lo que lo preparó para salir al mundo.

“Yo siempre le digo que le siga poniendo, que tenga mucha humildad, que es algo que nunca puede perder y lo va a hacer avanzar, porque tiene mucho por delante, apenas y está empezando”, añadió don Danilo.

Al final sus papás nos dejaron algo claro, la clave del éxito de Tencio es esa, ser el mismo de siempre y evitar que los halagos, la fama o el éxito se le subieran a la cabeza

LEA MÁS: Kenneth Tencio pasó de ser perseguido por la Policía a ser el orgullo de Costa Rica

“Él sigue siendo el mismo chiquito de doce años que empezó con ropita humilde y esforzado, es la misma persona que es ahora”, aseguró la mamá

“Es algo que trae de nacimiento ya trae esa forma de ser en el corazón, ser humilde y de buenos valores, es lo que le hemos podido enseñar”, explicó el papá.